Malher Tressor Moreno jugó por Alianza Lima en 2019 | Fuente: Instagram

Llegó a La Victoria en 1999 para darle inicio a su carrera profesional y aunque solo permaneció ese año, tuvo un paso importante por Alianza Lima. El colombiano Mahler Tressor Moreno vistió la camiseta blanquiazul y ganó el Clausura de aquella temporada. Más de dos décadas después, mantiene el recuerdo por el club y se refirió a su descenso a la Segunda División.

“Tuvieron muchas fechas para saldar esa deuda con la afición, pero si no hay entrenador y jugadores comprometidos, es muy difícil. Independientemente si es un club grande o no, el otro equipo no lo va a respetar por eso, tiene que demostrar su jerarquía en la cancha”, dijo en ‘De Tiro Libre con Marquinho’.

Tressor Moreno lleva unos años fuera de la actividad profesional, aunque aseguró que estaría dispuesto volver a jugar por Alianza Lima.

“Tengo 42 años, pero si me lo piden, llego a Perú, me pongo los zapatos y voy a Alianza Lima para subirlo. No tengo ningún problema. Hay un cariño, hay un respeto, fue mi primer amor dentro del fútbol, por lo que hay un sentimiento y ello no se dice, se demuestra”, remarcó.

Durante su paso por el club, fue compañero de equipo Waldir Sáenz, Claudio Pizarro, Julio García, entre otros.

“Alianza debe tener jugadores que sientan amor por la camiseta y que quieran devolverle al club lo que siempre ha tenido, jerarquía”, añadió.