Gerente deportivo de Comerciantes FC confirma que irán al TAS: "Queremos que se investigue un conflicto de intereses"

El ascenso de Juan Pablo II a la Liga 1 Te Apuesto sigue generando reacciones por parte de Comerciantes FC. El gerente deportivo del cuadro de Iquitos, Fred Pérez, aseguró que pedirán sanciones para la terna arbitral del partido y afirmó que irán al TAS si es necesario.

"Lo que vamos a pedir es sanciones para el equipo arbitral. Vamos a cumplir con el protocolo, aunque esto puede caer —de repente— en un saco roto, porque es a la Federación Peruana de Fútbol a donde tienen que ir este documento. Sin embargo, nosotros vamos a llegar hasta el TAS", indicó en una entrevista para La República.

Luego, afirmó que en Tribunal Arbitral del Deporte pedirán dos cosas: sanción al equipo arbitral y dar a conocer que existe un conflicto de intereses.

"El dueño de Juan Pablo es Agustín Lozano. Acá no hubo equidad en ningún momento, no hubo transparencia, no hubo imparcialidad. No podemos tener en el Perú una autoridad que maneje el fútbol y que al mismo tiempo tenga un equipo de fútbol. Es un peligro para el Liga 1 el próximo año", aseveró.

Juan Carlos Bazalar criticó arbitraje en partido con Juan Pablo II

En conversación con Fútbol como cancha de RPP, el técnico del cuadro de Iquitos, Juan Carlos Bazalar, indicó que antes del partido se mostró preocupado porque se cambió la terna arbitral a última hora. Según dijo, habló a los jugadores sobre la situación para que no se enfoquen en el tema, pero todo cambió con el gol en offside.

"Estamos dolidos por cómo se presentó el partido, más allá de haber perdido (…) Habían programado la terna arbitral. Nosotros llegamos a Chiclayo el día viernes en noche, porque habíamos tenido un viaje intenso, y el día sábado asumimos que las cosas iban a ser como corresponden con el tema arbitral, pero hubo un cambio medio raro, porque nosotros lo teníamos por escrito y cambiaron, de un momento a otro, el tema arbitral", indicó en un principio.

"Yo le hablé a los jugadores, se los manifesté y les dije que no nos enfoquemos en ese tema y que dependerá mucho de lo que hagamos nosotros. Pero, a los 19 minutos, tener una decisión de gol donde el árbitro afirme y diga no ha habido offside, no hay más", complementó.

Luego, explicó que el jefe de equipo se acercó al árbitro, Edwin Ordoñez, para mostrarle las imágenes de la posición adelantada, pero este le respondió que ya no se podía hacer nada.

"Un jugador de Juan Pablo II, a los minutos del gol, se nos acerca y nos pregunta si fue offside o no. Es más, cuando es el gol, la banca de suplentes empezó a juntarse para ver por el celular si había sido offside o no. Después que termina el primer tiempo, el jefe de equipo le presenta el video a Edwin Ordoñez, y tengo entendido que Ordoñez le dice: sí, acabamos de verlo, pero ya no podemos retroceder más", finalizó.