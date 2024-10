Futbolista de Comerciantes FC que falló penal ante Juan Pablo II se defiende: "Quien tenga pruebas contra mí, que las muestre"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Pablo II logró ascender a la Primera División tras vencer —en tanda de penales— a Comerciantes FC por la vuelta de la semifinal de la Liga 2.

Una de las polémicas del encuentro, aparte del gol mal cobrado a favor del cuadro de Chongoyape, fue el penal errado por Kevin Lugo.

En conversación con Entre bolas, el volante colombiano asumió su responsabilidad por el tiro fallado y le respondió al técnico Gustavo Roverano, quien dio a entender que tenía malos manejos como profesional.

"Yo asumo mi responsabilidad por el penal que erré. Más allá de ello, todo lo que se está diciendo sobre apuestas, vendido... saldré a las cámaras para dar mi respuesta. Yo doy la cara por el penal errado, por lo demás estoy tranquilo", indicó en un primer momento.

"Si él (Gustavo Roverano) tiene alguna prueba en la cual me puede culpar como profesional, que la muestre. Acá si él aceptó que yo estuviera en su equipo, fue porque las cosas se estaban haciendo bien. ¿Por qué no se pronunció cuando estuvimos trabajando juntos? ¿Por qué lo hace ahora cuando pasó todo esto? no entiendo", complementó.

"Quien tenga una prueba contra Kevin Lugo, que la muestre. Descarto absolutamente todo", finalizó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Qué dijo Gustavo Roverano de Kevin Lugo?

Culminado el partido entre Juan Pablo II vs Comerciantes FC, Gustavo Roverano, extécnico del cuadro de Iquitos, explotó contra Kevin Lugo, de quien aseguró que no era un buen profesional.

“Lo único que sí quiero decir es que, ojalá, por el bien del fútbol, a Lugo no lo contraten nunca más porque no es solamente el penal, son una cantidad de cosas que pasaron con ese muchacho", indicó en un primer momento.

"A principios de año, él firmó tres contratos, algunos lo saben y otros no. Él estaba en Juan Aurich y renovó. Después de eso, Silvestri lo llamó para Comerciantes Unidos y él arregló, le dieron plata de adelanto. Luego, lo llamó Comerciantes FC, que yo no estaba todavía como técnico y lo arregló, le dio plata de adelanto. De ahí me contrataron y Lugo ya estaba”, complementó el exfutbolista.