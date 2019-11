Cultural Santa Rosa viene de ser derrotado la última fecha por 4-1 ante Comerciantes Unidos. | Fuente: Prensa Cultural Santa Rosa

Los futbolistas de Cultural Santa Rosa han estado en el ojo de la tormenta ante un supuesto soborno que habrían recibido pensando en el partido contra Alianza Atlético por la Liga 2. El presidente del club, Clodoaldo Iñigo, dio a entender ello recientemente y contó más detalles en una entrevista con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias.

En el diálogo, el mandamás de Cultural Santa Rosa confirma que algunos miembros del plantel habrían estado negociando con Alianza Atlético. Asimismo, señala que a raíz de los últimos acontecimiento varios de ellos planean renunciar.

"Este año no he podido estar con los jugadores por un accidente que sufrí, pero sé que hay tres grupos. Uno de ellos está negociando, así que les he hablado seriamente porque así no deberían ser las cosas. Me dicen que ocho de los 21 jugadores, producto de esto, quieren renunciar e irse a Lima. Incluso, hay dos futbolistas que quieren denunciar: uno de ellos es Ariel Conrad", dijo.

El compromiso entre Cultural Santa Rosa y Alianza Atlético por la jornada 21 de la Liga 2 está pactado para el domingo 3 de noviembre a las 3:30 de la tarde. Si es que el conjunto piurano suma un triunfo, se mantendría en la punta del certamen a tan solo una fecha para que finalice.