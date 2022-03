Reimond Manco en Santos FC de Nazca. | Fuente: Instagram Reimond Manco

Santos FC presentó a su plantel en la temporada 2022 en la denominada 'Tarde Azul'. El equipo de Nazca, que cuenta en su plantel con Reimond Manco y exfutbolistas de la Liga 1, se enfrentó a Alianza Lima en partido amistoso.



Juan Mayo y Denilson Ramírez anotaron los goles de Santos FC frente a un Alianza Lima que se presentó con un equipo de reserva, en el Estadio Municipal de Nazca.



Luego del partido, Reimond Manco se manifestó en las redes sociales sobre las críticas que ha recibido por jugar en un equipo de la Liga 2 del fútbol peruano a sus 31 años.

“No serán mis mejores épocas, pero las cosas van a cambiar. Yo me he caído varias veces, pero siempre me he levantado”, señaló en el corto video que publicó en su cuenta oficial de TikTok.

Santos FC en la Liga 2

El exjugador de PSV de los Países Bajos buscará ascender a la Liga 1 Betsson con el Santos FC que también tiene en sus filas a Hernán Hinostroza y Junior Ponce. Como extranjeros cuenta los colombianos José Cuero, Luis Perea y el capitán Luis Cardoza.





