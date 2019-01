Luego de ser anunciado hace unas semanas como nuevo técnico del Atlético Grau, Wilmar Valencia finalmente fue presentado en el conjunto piurano de cara a la temporada 2019. 'Bam Bam', que dirigió el año pasado a Sport Boys del Callao, estará acompañado en su comando técnico por Jesús Oropesa (asistente técnico) y Miguel Pérez (preparador físico).

"Lo que se busca es un plantel ordenado tácticamente, que conozca perfectamente los momentos de cuando hacer una presión alta, cuando salir jugando y cuando hacer la pausa. Quiero un equipo equilibrado que tenga volumen ofensivo sin descuidar la parte defensiva, muy ordenado y agresivo. Me gustan los equipos que juegan bien, son eficientes, saben defender el cero y tienen la eficacia en el arco rival. La idea es que den lo mejor para la institución y para la familia", dijo el estratega de 57 años.

Además de Wilmar Valencia, otra persona que habló en esta conferencia de prensa fue Arturo Ríos, presidente del Atlético Grau. El mandamás de la institución norteña dio a conocer que se encuentran desarrollando un plan estratégico para mejorar al club en distintos aspectos y aseguró que tienen un margen de error mucho menor al del año pasado, donde fueron eliminados en la primera ronda de los playoffs a manos de Carlos A. Mannucci.

"Yo no puedo involucrarme e imponer un jugador, no podemos interferir en esa labor. No nos podemos equivocar ni futbolísticamente ni financieramente, ahora no hay margen de error. Primero, por la experiencia del año pasado y, segundo, porque la directiva juntamente con el Comité Consultivo estamos en un sistema de mejora continua. Se están proyectando otras cosas para el club que en algún momento les explicaremos a todo Piura porque pensamos en desarrollar un plan estratégico muy beneficioso", sostuvo Ríos.