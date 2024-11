IPD contesta a Agustín Lozano por responsabilizarlo de la cancelación del Sudamericano Sub 20

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cancelación del Sudamericano Sub 20 que se iba a desarrollar en Lima y Arequipa sigue generando opiniones. Esta vez, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) le respondió al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, quien aseguró que el IPD no cumplió con el manteamiento de los estadios que iban a ser empleados en el campeonato.

A través de un comunicado, indicaron que el Gobierno Nacional aprobó una partida presupuestal de 25.3 millones de soles a favor del IPD para el mantenimiento de tres estadios: Mariano Melgar, Carlos Alfredo Villanueva y el Estadio Nacional.

Según la entidad, a partir de la publicación del Decreto Supremo N°187-2024-EF, publicado el 17 de octubre de

2024 en El Peruano, se iniciaron los procesos administrativos y logísticos para mejorar los recintos deportivos.

De hecho, afirma que el 5 de noviembre realizó una inspección junto con Conmebol a los recintos de Arequipa, y al día siguiente, ya con la FPF, visitaron el Estadio Nacional, donde la Conmebol no hizo ningún tipo de observación.

El IPD finaliza indicando que sigue trabajando con todas las federaciones deportivas para "facilitar el desarrollo del deporte competitivo y recreativo".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Agustín Lozano culpó a IPD de perdida de sede del Sudamericano Sub 20

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, luego de su llegada al país tras acudir a la final de la Copa Sudamericana, apuntó contra el Instituto Peruano del Deporte, organismo a cargo de la administración de los estadios que iban a ser utilizados para la competencia, por la pérdida de la sede del Sudamericano Sub 20.

“Habría que preguntarle al IPD por qué no cumplió. Se comprometió en cumplir a tiempo con los estadios de Arequipa y no lo hizo. No es la primera vez que el Gobierno ha fallado”, señaló Lozano Saavedra.

Como se recuerda, el Sudamericano Sub 20 se iba a disputar en las ciudades de Lima y Arequipa. De hecho, el Ministerio de Economía y Finanzas había aprobado 25 millones de soles de presupuesto para la mejora de estadios. Finalmente, la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) decidió modificar la sede y el certamen se realizará en Venezuela.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis