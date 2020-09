Aldair Rodríguez: "Sé que la FPF envió una carta de reserva ante una posible convocatoria". | Fuente: Liga 1

Hace unos días se dio a conocer que Aldair Rodríguez será nuevo jugador de América de Cali tras su paso por Deportivo Binacional. Al respecto, el también convocado por Ricardo Gareca a los entrenamientos de la Selección Peruana habló de sus expectativas con este nuevo reto.

"Se presentó la oportunidad y no lo pensé dos veces. Es un gran de Colombia y le vendrá muy bien a mi carrera ir a un equipo así. Estoy contento por la bonita oportunidad y motivado por lo que viene", afirmó Rodríguez en diálogo con RPP Noticias.

Asimismo, también afirmó que se siente confiado de poder adaptarse rápido a una liga tan competitiva como la colombiana: "No creo que me cueste tanto el tema físico. Espero llegar, integrare rápido y acoplarme muy bien a la liga", agregó el ex delantero de Alianza Lima.

Por otra parte, también se refirió a las recomendaciones que tuvo Ricardo Gareca y cuánto incidió en su llegada al nuevo club: "Los buenos comentarios de su parte creo que me ayudaron mucho para poder estar en el club, estoy contento por eso y esperemos que las cosas salgan bien", agregó el jugador de 26 años.

Finalmente, afirmó que, pese a migrar a otra liga y a una gestión que ya hizo la Federación Peruana de Fútbol, todavía no se siente seguro de ser un convocado más para la próxima fecha doble de Eliminatorias a darse en octubre.

"Eso pasa por una decisión del comando técnico, yo me encargaré de trabajar duro y demostrar que en el campo puedo serle útil. Sé que llegó una carta al club como reserva, pero uno no puede confiarse hasta que salga la lista definitiva. Por ahora estoy contento y motivado".

Como se recuerda, la lista de convocados de Ricardo Gareca para los partidos ante Paraguay y Brasil se dará a conocer este 25 de setiembre a través de conferencia de prensa.