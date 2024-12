Aldo Corzo sobre el momento actual de la Selección Peruana: "Los jóvenes tienen que hacer algo más"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana no atraviesa su mejor momento. Última en las Eliminatorias Sudamericanas, la Bicolor sabe que necesita de resultados positivos para tentar su clasificación a la siguiente Copa del Mundo.

Aldo Corzo, uno de los baluartes del cuadro nacional, indicó que su generación pudo ir a un Mundial y a disputar un repechaje y que es momento de que los jóvenes hagan "algo más".

En conversación con La fe de Cuto, el defensor central de Universitario aseguró que darán la cara hasta donde pueda, pero es momento de que los nuevos jugadores empiecen a asumir.

"Fuimos a un mundial y a un repechaje. Ya estamos grandes, los años no pasan por las puras. Quieras o no, uno va perdiendo velocidad y fuerza y no te alcanza. El tema es que los jóvenes tienen que salir y hacer algo más", afirmó en un primer momento.

"Para mí, los chicos tienen que dar más. Nosotros vamos a dar la cara a hasta donde podamos. Yo sé que a mí me queda poco y, esté o no esté, yo quiero que le vaya bien a mi selección", agregó.

¿Qué espera para Universitario en el 2025?

Luego, al ser consultado sobre qué espera para la próxima temporada, afirmó que buscarán hacer un buen papel en la Copa Libertadores y obtener el tricampeonato.

"Yo pienso como Jean (Ferrari). Lo que el club quiere es que el equipo compita en la Copa Libertadores. Es un sueño precioso también el ‘Tri’, pero lo que se quiere es competir a nivel internacional", afirmó.

"El equipo se está armando bien. Lo primero es pasar ala siguiente fase de la Copa y hay que ir juntos por ese camino", complementó.

Por último, afirmó que la 'U', a nivel administrativo, se encuentra bien. Enfatizó que no hay problemas con los pagos y tienen todas las facilidades para entrenar sin problemas.

"Lo de la administración está muy bien. Ya no hay problemas de pagos, hay buena cancha y buenos camerinos. En nivel internacional se juega en campo húmedo y nos está dando esas herramientas para poder competir. Esos son detalles que te puede servir como ventaja", culminó.

