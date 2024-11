Alex Valera recordó penal fallado ante Australia: "Fue un momento duro, un fracaso en mi carrera"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alex Valera es uno de los delanteros peruanos más importantes en la actualidad. Goleador y bicampeón en Universitario de Deportes, el atacante no siempre ha pasado por buenos momentos.

En conversación con L1 Radio, el futbolista de 28 años habló sobre el penal errado en el repechaje internacional ante Australia.

Según indicó, fue uno de los momentos más duros de su carrera; sin embargo, indicó que no le huye a los penales por si el entrenador se lo pide.

"No veo los videos cuando me pasa eso porque es un momento duro, un fracaso en tu carrera. Y es normal que tú fracases. Es imposible que uno no fracase. Todo el mundo fracasa. Lamentablemente, en esta carrera que tenemos nosotros, fracasamos o ganamos, uno de los dos", indicó en un primer momento.



"Sí, la agarraría (la pelota para patear un penal) porque es mi trabajo y tengo que asumir. Si el entrenador me pide que yo pateo, tengo que patear", complementó.

"Antes de ese partido, nunca en mi cabeza estaba que es fallar, luego lo sentí peor que una decepción amorosa. Es normal que tú fracases porque lo intentas"



Álex Valera en #L1Radio 🔥 por L1MAX 🇵🇪



👉 https://t.co/OIZxLRBtwN pic.twitter.com/64Arkuwtzg — L1 MAX (@L1MAX_) November 7, 2024

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Alex Valera y la primera vez que sintió depresión en el fútbol

Por otro lado, el jugador de Universitario recordó que la primera vez que se sintió mal después de un partido fue cuando falló un gol ante Brasil en la Copa América 2021.

El delantero indicó, antes de ese cotejo, no sabía lo que era fallar y que sintió ese error como una "decepción amorosa".

"Me acuerdo la Copa América del 2021, donde me fallé un gol contra Brasil. Antes de ese partido, te juro, no sabía lo que era fallar. No tenía ese problema. Después de ese día, fue peor que una decepción amorosa. Sentí que me dio una depresión horrible", aseguró en un primer instante.

"En el bus iban todos tristes, molestos por haber perdido, yo venía llorando. Emocionalmente, estaba destruido, y era la primera vez que me pasaba en mi carrera y todavía con la selección, donde todos quieren hacer las cosas bien", finalizó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis