Alexander Callens en NYC. | Fuente: AFP

Ha sido uno de los mejores futbolistas peruanos en el extranjero en 2021. Nos referimos a Alexander Callens que llegó a Lima para sumarse a los entrenamientos de la Selección Peruana de cara a los amistosos internacionales ante Panamá y Jamaica a realizarse, en el Estadio Nacional, el 16 y 18 de enero próximo.

"Nos jugamos la vida. Se vienen cuatro finales y creo que tenemos que prepararnos porque sabemos la importancia que son estos partidos, son equipos directos. Tenemos que hacer lo que hemos hecho este año", indicó el defensa de New York City a los medios tras su salida de la Videna.



Respecto a una posible salida del equipo de la MLS, Alexander Callens señaló que mantiene una buena relación y que tiene contrato vigente con el actual campeón de la Major League Socccer (MLS).

"Estoy feliz con el New York City, estoy feliz en New York. Tengo contrato, todavía, así que sigo enfocado New York City", agregó Callens..

Año de Callens

Alexander Callens tuvo un fenomenal 2021, año donde logró ganarse el titularato de la Selección Peruana desde la Copa América. Además anotó el penal decisivo ante el Portal Timbers para que el NYC consiga su primer título de la historia en la MLS.





