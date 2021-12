Alexander Callens destacó con la bicolor y en la MLS. | Fuente: AFP - Composición RPP

"Siento mucha alegría por sus triunfos pero más por la lucha de sus inicios. Era un muchacho noble, con muchas condiciones, de un barrio bastante pobre pero tenía su misión", recordó el exentrenador de Sport Boys y la Selección Peruana, Miguel Company, quien hizo debutar en el fútbol a Alexander Callens. A los 17 años, el zaguero saltó por primera vez a la cancha para jugar su primer partido a nivel profesional. Su primer sueño ya era una realidad tras jugar contra el León de Huánuco, pero solo era el primer capítulo de su historia.

Desde abril del 2010 ha pasado mucha agua por el puente para el hijo predilecto del barrio de San Judas del Callao. Primero se ganó el puesto de titular en Sport Boys. Bajo la batuta de Company, Alexander Callens se consolidó y jugó 31 partidos hasta que desde España se interesaron por él. El Real Sociedad lo fichó a mediados del 2011 luego de sus buenas actuaciones con la Selección Peruana en el Sudamericano Sub 20. El desafío ya estaba trazado rumbo al Viejo Continente, pero no era como lo tenía había planificado.

"Llegar a España es una oportunidad tremenda”, dijo en su momento Callens, que jugaría en el Real Sociedad B. En ese equipo luchó para ganarse un puesto. Aunque el reto mayor era llegar al equipo principal, lo cual se dio finalmente en diciembre del 2014. Tras varios partidos en la banca, el estreno llegó en el segundo tiempo ante el Real Oviedo por la Copa del Rey. Sin embargo, el defensa decidió poner punto final a esta etapa y decidió fichar en 2015 por el Numancia con el fin de ganar continuidad.

El exjugador de Sport Boys logró su cometido en Numancia. Jugó 39 partidos y anotó tres goles en las dos temporadas en la Segunda División de España. Poco a poco ya encontraba un lugar en Europa, pero hizo una gran apuesta para su futuro. El New York City de la MLS le tocó la puerta y Callens no lo dudó. En enero del 2017 estampó su firma y llegó a la 'Gran Manzana' para que su carrera se vaya en ascenso.

Con 3 campeones del mundo en New York City

"Estoy muy feliz de darle la bienvenida a Alexander. Es un defensor internacional con las características que buscamos en su posición. Además, es alguien que quiere éxito en su carrera, así que estoy emocionado que llegue aquí para entrenar con nosotros y empezar a trabajar con él", expresó Patrick Vieira sobre Callens a inicios del 2017. El exjugador de Arsenal, quien salió campeón mundial con Francia en 1998, y en ese entonces DT de NYC destacó las ganas de éxito del peruano, y no se equivocó.

El central titular de la bicolor reconoció que Patrick Vieira siempre confió en sus cualidades y que fue muy importante para su adaptación en el New York City. "Patrick (Vieira) me enseñó mucho cuando llegué aquí. Siempre estaba detrás sacando lo mejor de mí. La verdad que era como siempre fue: un jugador muy agresivo, rápido y con mucha calidad en el campo. Aprendí mucho de él", señaló Callens, que en su primer año en la MLS anotó dos goles.

Aunque también fue especial compartir la cancha con el español David Villa y el italiano Andrea Pirlo. Jugar con jugadores que alzaron la Copa del Mundo con sus selecciones fue todo un honor para Callens. "David es una gran persona. Me sorprendí cuando lo vi porque ganando todo vino con la misma humildad, siempre estaba con nosotros apoyándonos. Andrea igual, muy humilde, muy tranquilo. Entrenar con ellos fue una experiencia muy bonita que va a quedar para toda mi vida", agregó a AS.

Villa jugó del 2015 al 2018 en NYC, mientras el ídolo del Milan militó del 2015 al 2017.

Titular en la Selección Peruana

Pese que no estaba en el grupo de jugadores que disputaron las Eliminatorias, seguramente le dolió en el alma no jugar el Mundial Rusia 2018. Pero Alexander Callens sabía que iba llegar su momento. Nunca dejó de luchar por ser protagonista en la Selección Peruana, donde logró abrirse paso en 2021, así como lo hizo cuando de niño sus amigos se burlaban de él al preferir jugar al fútbol con su padre.

Tras varias convocatorias, al fin le llegó su oportunidad de ser titular ante Colombia en la Copa América del 2021. Su actuación fue destacada y tuvo nota aprobatoria haciendo dupla con Christian Ramos. Nuestro compatriota mostró oficio, se fue asentando y controló a jugadores potentes como Duvan Zapata y Miguel Borja. Es más, ganó en las mayoría de los duelos individuales en el duelo que terminó 2-1 a favor de la bicolor.

De ahí en adelante, el entrenador Ricardo Gareca destacó el trabajo de Callens y lo puso como inicialista por encima de Luis Abram en el resto de partidos de la cita continental. Con perseverancia logró ser titular y su momento se alargó en las Eliminatorias Qatar 2022, certamen que lleva siete partidos. Uno de sus mejores duelos fue en el triunfo (2-0) contra Chile, en Lima. Junto a Ramos conformó una muralla que hizo estrellar los deseos de Chile. Sólido en el fondo y siempre oportuno al momento de cortar los avances chilenos.

Ahora se prepara para llegar a su pico de rendimiento para jugar las cuatro finales que le restan a la Selección Peruana rumbo al Mundial Qatar 2022.

Clave en el título de NYC en la MLS

“Es un sueño que no quisiera despertar. Muy contento. Con solo ver la cara de mis compañeros, todo es inexplicable. No quiero despertar, quiero seguir soñando“, comentó Alexander Callens tras el primer título en la historia de New York City en la MLS. El chalaco de 29 años fue clave en toda la temporada. Y lo coronó en las dos finales disputadas este año en el equipo dirigido por Ronny Deila.

Primero fue el héroe de la jornada en la final de la Conferencia Este. En la definición de penales no le perdonó la vida al New England Revolution y con un potente remate al centro del arco le dio el título a su equipo y de paso el boleto a la gran final de la MLS.

Ante el Portland Timbers la fortuna se mantuvo de su lado. La historia estaba escrita para que Callens vuelva a ser el protagonista. Luego del 1-1, el campeonato se definió en los penales y como adelantó Patrick Viera, el peruano llegó a New York para conseguir el éxito, que finalmente consiguió cuatro años después al marcar con un 'misil' el penal decisivo.

"Voy a dar el 200% para dejar en alto este escudo", señaló Callens, que en 2017 llegó en silencio y hace unas semanas recibió las llaves de la ciudad de New York.





