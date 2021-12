Alexander Callens triunfa en el New York City. | Fuente: Instagram Alexander Callens

Alexander Callens no se contentó solo con destacar en Sport Boys. Siempre miro alto y dio al salto al extranjero, en donde ha logrado campeonar en la MLS tras la conquista de New York City, que se impuso en la final del 2021 contra Portland Timbers.

El central de la Selección Peruana recordó sus primeros años en el fútbol en el Callao. “Mi papá no podía ir a verme jugar, pero cuando llegaba de trabajar me sacaba al parque a entrenar, siempre me iba con él. A parar la bola, cómo dar un pase largo, corríamos por el parque", declaró a Movistar Deportes.

Callens, además, reveló que sus amigos mayores se reían de él debido que de niño le gustaba jugar con su papá.

"Me acuerdo que algunos de mis amigos se reían. Yo salía con mi pelota al pasaje y salía con mi papá a entrenar. Ellos eran más grandes... Eso nunca me afectó, continúe entrenando haciendo lo que más me gustaba", agregó.



Finalmente, Alexander Callens agradeció el apoyo que recibió de sus padres. "Recuerdo muchas cosas de lo que mis padres pasaron para darme lo mejor para mí y para hermanos, pero esas cosa slas recuerdo y me motiva seguir trabajando para darles lo que se merecen porque hicieron mucho y a pesar de las circunstancias pude cumplirles los sueños a mis padres", culminó.

Alexander Callens recibió un homenaje tras ganar la MLS con New York City. | Fuente: YouTube





