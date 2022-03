Gareca se pronunció sobre el caso de Andy Polo: "Me manifiesto en contra de toda violencia" | Fuente: Selección Peruana

Ricardo Gareca dio a conocer este viernes la lista de convocados de la Selección Peruana para los partidos de las Eliminatorias Qatar 2022 contra Uruguay y Paraguay, donde el técnico escogió a 29 futbolistas. Uno de los que no entró en la nómina es Andy Polo, elemento que había sido considerado para los amistosos de enero.

Andy Polo tiene sobre sí una denuncia por supuestos maltratos físicos hacia su esposa, razón que provocó que Portland Timbers resolviera su contrato y la MLS impidiera forme parte de toda actividad en la liga estadounidense.

Así, Ricardo Gareca fue consultado por el caso del futbolista de 27 años, resaltando que su no llamado responde solo a lo “futbolístico” y condenó todo tipo de violencia.

"Lo de Andy Polo tiene que ver estrictamente con lo futbolístico. De lo otro no opino, son temas delicados, no tengo seguridad de los acontecimientos. Por supuesto que me manifiesto en contra de toda violencia, en especial contra las mujeres. Tengo una opinión formada, pero no estoy empapado en profundidad de lo que ha sucedido. No tiene que ver una convocatoria con lo sucedido. No he tenido una comunicación con Andy, está estrictamente en lo futbolístico el seguimiento de Andy porque no ha jugado. Es lo único que puedo expresar", señaló el entrenador de la Selección Peruana en rueda de prensa.

Andy Polo, todo acordado con Universitario





Andy Polo tiene acuerdo con Universitario por el 2022 | Fuente: Portland Timbers

Andy Polo se encontraba en condición de agente libre tras salir del Portland Timbers y antes del cierre del libro de pases en la Liga 1 Betsson, llegó a un acuerdo con Universitario de Deportes, elenco donde se formó a nivel profesional.

De momento, la administración de Universitario, a cargo de Jean Ferrari, no oficializó la incorporación de Andy Polo para el resto de la temporada.





NUESTROS PODCASTS

El fenómeno de contar con menos mujeres en cargos en los que se toman decisiones importantes en una empresa ocurre en el sector privado y en el público, ¿A qué se debe? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a los techos y paredes de cristal?