Antonio García Pye: su opinión sobre la crisis en la Selección Peruana y su objetivo en Universitario

Antonio García Pye , asesor de la Gerencia Deportiva de Universitario , conversó este viernes con el programa Fútbol como cancha y se pronunció sobre la crisis que vive la Selección Peruana , que se ubica en la penúltima posición de la tabla de las Eliminatorias al Mundial 2026 con solo un punto. "Hay que hacer una autocrítica, que cada uno asuma sus responsabilidades y trate de evaluar en qué ha fallado y no empecemos a mirar al costado. Cuando clasificamos al mundial [de Rusia] todos sacamos pecho, ahora todo el mundo mira al costado. Hay que hacer una autocrítica y ver en dónde estamos fallando", señaló.

20 Oct 2023 - 01:29

Antonio García Pye, quien ha vuelto a ser parte de Universitario de Deportes como asesor de la Gerencia Deportiva, explicó en RPP Noticias cuál es su objetivo dentro de la institución. "Mi intención es apuntar a apoyarlos a una organización más macro. Yo siempre he criticado -en buena onda- que teniendo una de las mejores infraestructuras de Sudamérica, no tengamos el mayor semillero del Perú. Ahí hay un déficit que tenemos que solucionar. Tenemos las herramientas, posiblemente falta el factor humano, y creo que no es difícil de conseguir. Hay que apuntar ahí para poder lograr triunfos sostenibles en el tiempo", precisó.