Juan Reynoso habló sobre su continuidad en Selección Peruana tras la tercera derrota en Eliminatorias

La Selección Peruana no atraviesa su mejor momento y este gris presente se refleja en el noveno puesto de las Eliminatorias Sudamericanas. Solo lleva un punto con el empate en Paraguay, ya que en esta fecha doble sufrió dos duras derrotas ante Chile de visitante y frente a Argentina en el Estadio Nacional.

En su última conferencia, el seleccionador Juan Reynoso respondió las interrogantes de la prensa respecto a su continuidad en la bicolor, en la cual asumió el cargo de técnico desde agosto del 2022.

"Si hablamos de antecedentes, uno pensaría que la decisión la tienen otras, pero en las últimas Eliminatorias ha pasado algo similar y los chicos se han reinventado. Todo está en la fortaleza y en la cabeza de cada quién, yo la verdad tengo energía", señaló el DT de 53 años.



Sobre revertir el mal arranque en las Eliminatorias, agregó que "hay que trabajar para revertirlas, pero no solo es quien habla, creo que el fútbol peruano nos va a tener que ayudar, los clubes, porque recambio generacional no lo vamos a lograr teniendo talento y que solo puedan jugar 45 o 60 minutos, creo que es una tarea ardua, lo importante hoy es el corto plazo, pero nos interesa que en el mediano plazo sea algo anecdótico y no la estemos sufriendo como ahora", culminó.

Juan Reynoso se encuentra en el centro de las críticas sobre el bajo desempeño de Perú, que es la única selección sin anotar un gol en las Eliminatorias al disputarse cuatro fechas.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Resultados de la era Juan Reynoso:

México 1-0 Perú

El Salvador 1-4 Perú

Perú 1-0 Paraguay

Perú 1-0 Bolivia

Alemania 2-0 Perú

Marruecos 0-0 Perú

Corea del Sur 0-1 Perú

Japón 4-1 Perú

Paraguay 0-0 Perú

Perú 0-1 Brasil

Chile 2-0 Perú

Perú 0-2 Argentina

EN VIVO | Tabla de Posiciones de las Eliminatorias Conmebol 2026

NUESTROS PODCASTS

¿Qué se disputan Palestina e Israel?

El conflicto entre el grupo político militar palestino Hamás e Israel sigue cobrando vidas. Es un conflicto que inició en el siglo pasado y que parece no tener fin. Pero, ¿qué se disputan ambos? ¿Y cómo inició este conflicto? Expertos analizan el tema en el siguiente informe.