Carlos Zambrano salió en defensa de Víctor Guzmán: "No sé por qué se ensañan con un futbolista"

La Selección Peruana quedó eliminada del Sudamericano Sub 20 2025 a falta de que dispute todavía su último partido de la fase de grupos. Tras perder contra Chile el lunes (3-2), se queda en 0 puntos y en la cola de su serie, ya sin chances matemáticas de avanzar a la fase final.

Al respecto, Carlos Zambrano, integrante de la Selección Peruana en su categoría absoluta, dijo que los resultados son similares a lo de los torneos Sudamericanos de los anteriores años.

“Es duro para todos. Uno como hincha o jugador espera siempre lo mejor y a veces los resultados no se dan, pero tampoco va a sorprender sinceramente porque en los últimos Sub 20 y Sub 17 Perú no ha llegado lejos. Es una pena eso, solo tenemos que seguir trabajando de cara al futuro ya que hoy no somos potencia y creo que se está reflejando eso en la selección”, indicó.

Zambrano respalda a Víctor Guzmán

Carlos Zambrano mostró su apoyo ante los cuestionamientos para Víctor Guzmán, el delantero de la Selección Peruana Sub 20 que ha actuado en tres de los partidos de los que lleva jugados la ‘bicolor’.

“Yo lo conozco, tengo mi punto de vista. Es un gran jugador. Es un equipo, no juega él solo, no sé por qué se ensañan con un futbolista. Aquí en Alianza Lima viene haciendo las cosas bien y espero que eso no lo desmotive, porque las críticas siempre van a estar y depende de cada uno tener la cabeza fuerte y ser uno mismo. Al final, en la selección Sub 20 son 23 futbolistas que viajaron y no pueden ensañarse solo con un jugador”, dijo respecto a su compañero en el plantel de Alianza Lima.

Alianza Lima enfrenta a Aucas

En su último partido de pretemporada antes de debutar en la Copa Libertadores, Alianza Lima chocará en Matute contra el Aucas de Ecuador en amistoso internacional.

“Se nos viene el partido contra Aucas, que es nuestra última prueba de fuego. El último cotejo de preparación. En casa debemos poner todo para que el hincha de Alianza pueda confiar”, mencionó Carlos Zambrano.

“Estamos muy bien, llevamos un mes trabajando. Lo que nos pide el entrenador vamos a plasmarlo en el campo. Fuera de los resultados he visto muy bien a Alianza. En cada partido el equipo intentó jugar, vamos de menos a más y contra LDU en altura se vio a un Alianza fuerte, muy ordenado”, finalizó.