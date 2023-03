El árbitro Martínez Munuera le sacó la roja a Carlos Zambrano durante el amistoso entre Perú y Marruecos. | Fuente: EFE

El zaguero Carlos Zambrano no pudo redondear su buena actuación en el partido entre Perú y Marruecos por la expulsión que sufrió en el minuto 79. Más allá de la molestia que generó la tarjeta roja, el defensa se refirió al cambio de actitud del equipo peruano.

"El equipo mostró otra cara. Todos corrieron, desde Lapa hasta atrás, todos corrieron. Era muy importante cambiar la cara del partido anterior, que sinceramente fue desastroso. Nos llevamos un buen resultado ante un gran equipo, que le ganó a Brasil. Le hicimos un gran partido. Ahora pensar en los próximos partidos", dijo Zambrano en conversación con Movistar Deportes.

Zambrano hizo dupla con Anderson Santamaría, sobre el particular comentó: "Todos mis compañeros que juegan en mi posición, pueden jugar. Hoy nos tocó jugar con Santamaría e hicimos un gran trabajo. Fue un partido duro, supimos contrarrestar, dejamos poco espacio ante un equipo que es muy rápido adelante. Lo supimos controlar"

Zambrano y su expulsión

Carlos Zambrano se fue expulsado por enfrentarse a Sofiane Boufal tras una falta al borde del área de Perú.

“El marroquí me agrede y yo le respondo con un manotazo en el cuerpo y cuando le reclamo al árbitro me dice que por responderle me expulsa, me quedo muy apenado por la expulsión porque estaba haciendo un gran trabajo”, dijo el 'Kaiser'.

El defensa peruano es uno de los jugadores que retorna a Lima con la Selección Peruana. Carlos Zambrano tiene que unirse a Alianza Lima, que juega con Cienciano este sábado. Luego, el martes, enfrentará a Athletico Paranaense por la Copa Libertadores.