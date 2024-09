Carlos Zambrano explicó su suplencia ante Ecuador en Quito: "No traten de desunir a la selección" (VIDEO)

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El defensa Carlos Zambrano analizó la derrota de la Selección Peruana por 1-0 ante Ecuador en Quito, en el partido correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y tras cual la ‘bicolor’ se mantiene en el fondo de la clasificación. El futbolista mostró optimismo por la actitud ofrecida del equipo en sus recientes dos compromisos.

“Siempre un error te cuesta el partido, eso duele. Igual nos pasó con Colombia, nos está doliendo esto, pero falta mucho. Así que soy muy optimista y positivo con mi grupo, con mis compañeros, y sabemos que lo vamos a levantar”, dijo tras el compromiso.

“Lo hemos demostrado, creo que estas dos últimas fechas todo el mundo nos tiraba pura mierda a nosotros, que el equipo está mal, y creo que contra una de las mejores selecciones que fue Colombia lo demostramos, que cuando lo queremos, podemos. Así que la gente nos siga apoyando, que esto queda mucho todavía”, expresó Carlos Zambrano.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

¿Por qué Carlos Zambrano fue a la banca contra Ecuador?

El técnico Jorge Fossati solo realizó un cambio en su alineación para el partido con Ecuador, respecto a lo planteado unos días atrás frente a Colombia. Carlos Zambrano fue al banco e ingresó al once Anderson Santamaría. El zaguero de Alianza Lima respondió a si su suplencia correspondía a un factor de adaptación a la altura.

“Es incómodo que especulen muchas estupideces. Averigüen bien lo que está pasando en la interna de la selección, no inventen, no traten de desunir al grupo ni hacerle daño, ni que la gente piense tonterías. Creo que cualquier compañero en la defensa puede jugar. Santamaría hizo un gran trabajo, y yo contento por él, no solamente es Zambrano quien tiene que estar porque simplemente hizo un buen partido contra Colombia. Somos 30 jugadores de los cuales todos son titulares”, expresó con fastidio.

“Hablé con el profe’ y las cosas se decidieron así. Querían aprovechar que Santamaría tenía más recorrido en altura, que él podía hacer las cosas mejor que yo. Y lo hizo bien. Lamentablemente por una pequeña molestia tuvo que salir. Yo le dije al profe’ que así esté un minuto o 90, voy a matar por el país”, añadió Carlos Zambrano.

Anderson Santamaría jugó el primer tiempo del partido frente a EcuadorFuente: Selección Peruana

Las chances de Perú en las Eliminatorias

La Selección Peruana -después de ocho jornadas- está en el último puesto con tres unidades, a seis puntos de distancia de la zona de repechaje en las Eliminatorias. A pesar de ello, Carlos Zambrano confía en que la ‘bicolor’ puede recuperarse.

“Aún falta una rueda entera. Y ya nos pasó en la dos últimas eliminatorias que en la segunda parte podemos levantar. Confío en el grupo, sabemos que depende de nosotros, ya lo demostramos en el partido pasado. Creo que el próximo partido contra Uruguay va a definir nuestro futuro, ya que en casa no podemos regalar más puntos, así que tenemos que comenzar a sumar”, insistió Zambrano.

“A veces los partidos no se te dan como tú quieres, cada uno es distinto, contra Colombia nos daban por muertos prácticamente y generamos más ocasiones, hicimos el gol que no habíamos logrado hace mucho tiempo. Se nos dieron las cosas, el equipo metió, corrió. Aquí (Quito), lamentablemente no fue así, pero el equipo estuvo muy ordenado. Las desatenciones te cuestan el partido”, concluyó.