Carlos Zambrano: "Tenemos en mente rescatar uno o cuatro puntos de visita porque ganando todo en casa no nos va a alcanzar"

Carlos Zambrano, defensa de la selección peruana, lamentó este martes la dura derrota que sufrió la 'Bicolor' ante Brasil y reconoció que de ahora en adelante tienen en mente rescatar puntos de visitante porque aún ganando todos los partidos de local no alcanzará.

"Somos conscientes que debemos mejorar, igual este partido era buscar un empate siendo realistas. Brasil, no es su mejor selección, pero no es nuestro mejor momento tampoco. Ahora a levantar cabeza porque tenemos en mente ganar en casa todos los puntos posibles y de visitar rescatar uno o cuatro pues ganando todo en casa no nos va a alcanzar", expresó al término del partido.

Zambrano reconoció que se dieron muchos errores en la segunda parte del partido con Brasil y consideró que lo 'rescatable' fue lo hecho en la primera mitad del encuentro.

"No le encuentro una excusa, simplemente cometimos errores muy tontos que el 'profe' nos había comentado: los pases en diagonal no podemos cometerlos. Sea cual sea el hombre que haya cometido el error igual somos una selección, ganamos todos, perdermos todos, hoy en día nos duele. Brasil aprovechó en el segundo tiempo errores nuestros", señaló.

Una fecha para el olvido

La selección peruana cayó goleado por 4-0 ante Brasil, que tras un tanto de penal de Raphinha en el primer tiempo, se hizo más fuerte en la complementaria para asegurar la victoria por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas.

En el segundo tiempo, el árbitro pitó otro penal luego de que Zambrano derribara dentro del área a Savinho, que corría hacia la portería con peligro tras recibir un pase de Raphinha. De nuevo el jugador del Barcelona fue responsable de cobrar la pena máxima y por ampliar el marcador para Brasil.

Tras asistencia de Luiz Henrique desde la derecha, Pereira anotó el tercero con una linda media volea dentro del área peruana en el minuto 71. Y otros tres minutos después fue Luiz Henrique quien anotaría el cuarto de Brasil.