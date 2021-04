Carlos Zambrano | Fuente: Boca Juniors

Uno de los peruanos de los que más se habla sobre su presente en el fútbol extranjero es Carlos Zambrano, zaguero central peruano que viene siendo titular indiscutible en el once de Boca Juniors.

Por su parte, el 'Kaiser' conversó sobre su actualidad en el cuadro xeneize y cuánto le costó la adaptación al fútbol argentino: "El mundo Boca es muy complicado, pero los jugadores que llegan aquí tienen que tener la cabeza muy fuerte y acostumbrarse. Afortunadamente, en la última semana se dio el resultado contra Defensa y Justicia, y eso te deja tranquilo. Aquí se vive semana tras semana. Aquí tienes un empate y no te imaginas cómo se vive en el camerino", indicó en diálogo con El Comercio.

En tanto a algunas críticas recibidas por los aficionados bosteros, indicó: "Te tienes que acostumbrar a eso, no te queda de otra, yo casi no veo televisión, así el resultado sea positivo. Pero tengo entendido que aquí se habla las 24 horas de Boca, o 23 para no sonar exagerado. Esto no pasa en ningún lugar del mundo. En Europa o en Perú se habla de fútbol el tiempo que se debe hablar. Por ejemplo, en Perú se habla mucho esos dos o tres días que la selección está compitiendo. Acá siempre se habla o se inventa algo".

En la misma línea, sostuvo que se concentra en su labor: "Lo que viene de fuera a uno le debería dar igual. Si hay algo negativo solo queda rescatar lo mínimo, lo constructivo. Pero no podemos enfocarnos en lo que viene de afuera, porque uno ya sabe cómo viene esto. Lo que más me importa es que el club esté contento conmigo. Si no lo estuvieran, ya había dado un paso al costado. Yo estoy tranquilo y las cosas van para mejor".

