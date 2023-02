Chemo Del Solar firmó un contrato de cuatro años con FPF. | Fuente: FPF

Este jueves 2 de febrero, Chemo Del Solar, Jefe de la Unidad Técnica de Menores, presentó a todos los que lo acompañarán en el proyecto de mejorar todo lo relacionado a las Selecciones Sub 20, Sub 17 y Sub 15.

En una conferencia de prensa, el también entrenador no solo presentó oficialmente a Pablo Zegarra como DT de la Sub 17, sino que además detalló cuál es este plan de trabajo que tiene para los próximos cuatro años, tiempo por el que firmó contrato.

"No va a ser fácil pero sí tengo un plan en la cabeza y lo van a poder ver con cosas nuevas y con cosas que ya ha hecho la FPF a lo largo de estos años. Voy a desarrollar un trabajo a nivel nacional, pensando en esas edades. Pretender cambiar esto en un mes y medio es imposible. Si les digo que vamos a ir al Sudamericano en un mes y medio a ser la sensación y que vamos a clasificar al mundial de manera directa, pues les estaría mintiendo porque esto no se puede cambiar de un día para otro", dijo.

A continuación, te contamos el plan de trabajo que detalló José Guillermo Del Solar en la conferencia de prensa realizada en la Videna.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Integrantes de la Unidad Técnica de Menores



Jefe de la Unidad Técnica: Chemo del Solar.

Directores técnicos*: Chemo del Solar y Pablo Zegarra.

Asistentes*: Flavio Maestri, Fernando Del Solar, Carlos Fernández, Carlos Arteaga.

Preparador físico: Mario Mendaña, Martín Correa.

Preparador de arqueros: Jhonny Vegas, Javier Cano.

*Son 10 integrantes en total los que trabajarán con la Sub 20, Sub 17 y Sub 15. Si llegasen a cruzarse entrenamientos, se vería la posibilidad de incorporar a dos personas más: un entrenador y asistente técnico.

Area de scouting, captación y videoanálisis

Encargado: Daniel Kellerstrass



Scouting + captación: Enzo Anchante (scout), Juan Gómez (scout), scouts regionales estratégicos, cuerpos técnicos UTM*.

*La Unidad Tecnica de Menores, como cuerpo técnico, viajará a los distintos campeonatyos de menores que se realicen en todas las regiones del Perú.

La intención, según detalló José Guillermo Del Solar es implementar, en los próximos meses, un responsable en cinco países a lo largo del mundo, donde hay migración peruana: EE.UU., España, Alemania, Argentina y Japón. "Estamos haciendo entrevistas. Vamos a tener un responsable en cada país, para tratar de captar talento fuera del país", dijo 'Chemo'.

Videoanálisis: José Luis bolaños, Fidel Huapaya, Andrés Guillén, Silvio Campana y Sergio Álvarez.

Calendarios Sub 20, Sub 17 y Sub 15



'Chemo' Del Solar cuestionó que la última Selección Peruana Sub 20 se haya preparado únicamente 10 meses y que la Sub 17 que competirá en el Sudamericano y el Mundial tenga apenas un año de preparación. "Lo que yo voy a hacer, porque ya he conversado con varios clubes y han apoyado la iniciativa, es tratar de hacer selecciones de manera permanente", mencionó.



Selección Peruana Sub 20

El próximo Sudamericano Sub 20 es en enero 2025. 'Chemo' manifestó que empezará a entrenar con esa selección en abril, pues por el Sudamericano Sub 17 de marzo no puede arrancar antes. En marzo, además, arranca tanto la Copa Federación como la Copa de Oro y de Plata en Lima, por lo que le permitirá buscar integrantes para la próxima Sub 20. El plan es realizar microciclos de 10 días por mes durante todo el año, y terminar cada microciclo con un amistoso ante reservas de equipos peruanos. Además, los campeonatos de menores se detienen por vacaciones escolares, por lo que, en ese tiempo, trabajarán durante 20 días en la Videna.

Selección Peruana Sub 17

Tiene un calendario mucho más cargado por dos motivos fundamentales: el 30 de marzo empieza el Sudamercano Sub 17 en Ecuador y, en noviembre, el Mundial. Aunque van a pasar más tiempo en Videna que con sus clubes, la idea es que eventualmente sean liberados para que tengan competencia con sus equipos los fines de semana. Asimismo, la intención es que disputen dos amistosos por mes. De hecho, se confirmó que los integrantes de la Sub 17 viajarán a Bogota el 19 de febrero para jugar el 21 y 23 ante Colombia.

Selección Peruana Sub 15

Las actividades empezarán recién en mes de abril porque será la primera convocatoria de los chicos y no hay información sobre ellos. Van a ser seleccionados en marzo, porque los torneos de menores arrancan en la primera semana de ese mes. Ahí se formará la base de datos. Habrá partidos amistosos tanto con selecciones extranjeras como con categorías mayores, de cara al Sudamericano de noviembre, que sería en Bolivia.

Torneo de Reserva y Pre-Reserva

La propuesta de la Unidad Técnica de Menores a la Liga Profesional de Fútbol es tener categorías estructuradas: Torneo de Reservas y Pre-Reservas en próximos años.

"Yo me preguntaba por qué la reserva era 2002, si el Sudamericano era categoría 2003. Si soy entrenador y me dicen que la reserva es 2002, les puedo asegurar que el 90% va a ser 2002 y a los 2003 los miraré poco. Creo que el campeonato de reserva tiene que estar enfocado al Sudamericano Sub 20 que se tiene que jugar", mencionó Del Solar.

Así, la propuesta es que el Torneo de Reservas esté enfocado en aportar a la Selección Sub 20 y que el Torneo de Pre-Reservas esté diseñado para formar la Sub 17.



Año Reserva Pre-Reserva Pre-Pre-Reserva 2023 Cat. 2003 (Sub 20) Cat. 2005 (Sub 18) Cat. 2008 (Sub 15) 2024 Cat. 2005 (Sub 19) Cat. 2008 (Sub 16) Cat. 2010 (Sub 14) 2025 Cat. 2005 (Sub 19) Cat. 2008 (Sub 16) Cat. 2010 (Sub 14) 2026 Cat. 2007 (Sub 19) Cat. 2010 (Sub 16) Cat. 2012 (Sub 14) 2027 Cat. 2007 (Sub 19) Cat. 2010 (Sub 16) Cat. 2012 (Sub 14)

Torneo de menores

Lima

Copa de Oro y Plata A

Copa Plata B

Copa Plata Promocional

Los mencionados torneo contarán con categorías desde la Sub 13 hasta la Sub 18. Tendrán ascensos y descensos y se disputarán con el mismo formato de Apertura y Clausura. Será paralelo al Torneo de Reserva y Pre-Reserva. En ese sentido, los chicos que jueguen en la Sub 18 serán parte de la Pre-Reserva.

"La Pre-Reserva, probablemente, se juegue los fines de semana y la Copa Federación los martes y miércoles. No es que vayan a jugar un torneo y el otro no. Habrá amplia gama de cupos para que los equipos puedan afrontar ambos torneos", dijo 'Chemo' Del Solar, Jefe de la Unidad Técnica de Menores.

Regiones

En distintas regiones del Perú hay Copa Federación y Copa Élite. La UTM se enfocará sobre todo en la Copa Élite, un torneo obligatorio para todas las regiones que cuenten con equipos en la Primera División. Además, podrán participar aquellos equipos que quieran inscribirse, pero que cumplan ciertos requisitos: que participen en las tres categorías que hay (Sub 13, Sub 15 y Sub 17), que tengan una cancha donde entrenar, que cada categoría tenga cuerpo técnico y una serie de requisitos para que los equipos que no son profesionales puedan participar,

"Ese es el torneo donde yo me voy a enfocar para captar talento en próximos años para las selecciones de menores", manifestó Del Solar.

Centros de captación: selecciones regionales



Habrá un torneo de selecciones regionales, dividido en dos categorías: Sub 13 y Sub 15. La intención de crear la Sub 13 es porque, actualmente, no existe registro de los futbolistas que inegrarán la Sub 17.

"Haciendo este torneo regional, vamos a captar chicos para formar la Selección Sub 13 para que, cuando lleguen a la Selección Sub 15, sepan a dónde están llegando, esa es la intención", aclaró el Jefe de la UTM.

En las 25 regiones del país, en cada Centro de Alto Rendimiento departamental, hay tres responsables: dos entrenadores y un administrativo. Entre el 20 y el 26 de marzo, estas personas viajarán a Lima para recibir charlas de la UTM y del cuerpo técnico encabezado por Juan Reynoso, justo antes de la gira por Europa. La idea es que se implemente una misma metodología de trabajo en las distintas regiones, para que se entrene de manera partido.

Tras esas capacitaciones, en abril arrancará la competición: serán 25 selecciones por categoría (Sub 15 y Sub 13), pues toda región tendrá su propia selección. Los equipos se dividen en cinco grupos de cinco integrantes cada uno. El formato será todos contra todos, partidos de 50 minutos, dos partidos por día, tres días de competencia y 500 jugadores por categoría.

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Tumbes Lima Ucayali Ica* Madre de Dios Piura Callao Pasco Ayacucho Puno Lambayeque* Loreto Huánuco* Apurímac Cusco Cajamarca Ancash* Junín Huancavelica Tacna* Amazonas La Libertad San Martín Arequipa Moquegua

*Será sede de su grupo.

En agosto, las cinco selecciones se van a enfrentar en una ciudad elegida por las instalaciones en las que se puede jugar. Las selecciones de Tumbes, Piura, Cajamarca y Amazonas van a ir a Chiclayo. La FPF asumirá los gastos y 'Chemo' Del Solar estará presente en las cinco sedes.

El torneo Sub 15 será en agosto y el Sub 13 entre mediados y finales de noviembre. ¿Por qué? Porque la Sub 15 permitirá a la UTM captar chicos para que entrenen pensando en el Sudamericano de noviembre en Bolivia. En cambio, con la Sub 13 hay tiempo para trabajar de cara al Sudamericano de 2025.