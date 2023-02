Pablo Zegarra | Fuente: FPF

Este jueves José Guillermo ‘Chemo’ del Solar ofreció una conferencia de prensa como nuevo Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF y fue el encargado de oficializar a Pablo Zegarra como nuevo entrenador de la Selección Peruana Sub 17.

“El compromiso va a ser total. Vamos a hacer cosas importantes. Va a tomar su proceso y en el momento oportuno vamos a ver esos frutos”, indicó ‘Chemo’ del Solar sobre Pablo Zegarra, quien tiene experiencia en las divisiones menores de Sporting Cristal y en España.

Asimismo, Del Solar indicó: “La metodología de Pablo Zegarra está muy alineada a la de Juan Reynoso. Por eso creo que calza perfecto para la idea que tenemos nosotros. Quiero dejar en claro que la persona que elige a Pablo soy yo”.

Como se recuerda, en dos meses se llevará a cabo el Sudamericano Sub 17 en Ecuador y esta competencia otorga cuatro cupos para el próximo Mundial de la misma categoría que se desarrollará en Perú. Por tanto, la ‘blanquirroja’ como anfitriona tiene como reto alcanzar un buen desempeño en dicho certamen y para esto tendrá como entrenador a Pablo Zegarra.

‘Chemo’ del Solar será entrenador de la Sub 20:

En diálogo con ‘Fútbol como Cancha’ de RPP Noticias, ‘Chemo’ del Solar detalló que su trabajo en la Videna no lo alejará de los campos, pues será el próximo entrenador de la Selección Peruana Sub 20. "Dentro de mis funciones, además de ser el encargado de la Selección Sub 20, Sub 17 y Sub 15, también voy a ser entrenador de la Sub 20", contó el extécnico de la Universidad César Vallejo.