'Chemo' del Solar fue entrenador de la Selección Peruana en las Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Fuente: Selección Peruana

José Guillermo del Solar está de regreso en la Videna. Tras más de una década por su etapa como entrenador de la Selección Peruana, ‘Chemo’ retornó a San Luis teniendo a su cargo la dirección de la Jefatura de la Unidad Técnica de Menores de la FPF.

En diálogo con ‘Fútbol como Cancha’ de RPP Noticias, ‘Chemo’ del Solar detalló que su trabajo en la Videna no lo alejará de los campos, pues será el próximo entrenador de la Selección Peruana Sub 20.

“Dentro de mis funciones, además de ser el encargado de la selección Sub 20, Sub 17 y Sub 15, también voy a ser entrenador de la Sub 20 después de este Sudamericano que está pronto por empezar”, contó el extécnico de la Universidad César Vallejo.

“Debido a los cambios que se hicieron en la Federación, la Sub 20 en la actualidad está con el cuerpo técnico de Juan Reynoso, están sus ayudantes y preparador de arqueros para este torneo que ya estaba encima”, precisó.

El entrenador de la Selección Peruana para el Sudamericano Sub 20, que inicia el 19 de enero, será Jaime Serna, asistente de Juan Reynoso en la ‘bicolor’ a nivel absoluto.

“Después del Sudamericano me encargaré de organizar todo el tema de la Sub 17, que se le viene el Sudamericano en marzo y luego el Mundial que se realizará en Perú. La Sub 15 tiene que competir entre noviembre y diciembre y la Sub 20 el siguiente Sudamericano es en el 2025”, mencionó.

'Chemo' del Solar junto a Juan Reynoso, anteriormente compañeros en la selección | Fuente: Selección Peruana

‘Chemo’ y su intención de crecimiento en el fútbol peruano

‘Chemo’ del Solar dejó después de cinco años a la Universidad César Vallejo para sumir un rol directivo en la FPF. Según su visión, el fútbol peruano a nivel de menores debe hacer énfasis en la captación de talento y en el desarrollo del talento.

“Para mí hay dos puntos claves a desarrollar y vamos a insistir mucho en eso. Uno es el tema de la captación del talento, poder tener una red de captadores no solo en Lima, sino a nivel nacional, que nos permite llegar a todos puntos. También en el extranjero, principalmente donde hay mucha comunidad peruana, como en Argentina, España y Estados Unidos”, manifestó.

Del Solar es al actual Director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol | Fuente: Selección Peruana

“El segundo punto es el desarrollo de ese talento. Definitivamente el desarrollo de chicos que viven fuera del Perú va a ser mucho mejor que el nuestro porque tienen mejor competencia, sus campeonatos internos tienen mayor nivel. Aquí compiten los que viven en Lima. Yo he estado cinco años con la Universidad César Vallejo y el nivel en Trujillo es malo a nivel de menores. Vallejo solo compite con Mannucci, con los demás equipos no compite.

El futbolista para crecer necesita competir, no solo entrenarse bien. Necesitamos crear un sistema de campeonato peruano que sea mucho más competitivo a nivel nacional, no solo de Lima. Definitivamente para esto se necesita plata, porque hay que invertir, no será barato que el chico que vive en Piura venga a jugar con Alianza Lima o el que vive en Puno vaya a Trujillo a hacerlo contra Vallejo. No es barato eso. Hay que tratar de diseñar un campeonato que sea más competitivo para que así los chicos cuando lleguen a la selección tengan un mejor nivel”, añadió.





