Carlos Zambrano y Alexander Callens son compañeros en la Selección Peruana | Fuente: Selección Peruana

Carlos Zambrano fue recibido por lo alto en Alianza Lima. El ‘Káiser’ ya es nuevo jugador blanquiazul, siendo uno de los principales fichajes de la temporada para la Liga 1. Su llegada al fútbol peruano generó no solo reacciones de parte de los fanáticos, sino también de jugadores de la Selección Peruana.

Tras concretarse su fichaje por Alianza Lima, Carlos Zambrano compartió en redes sociales su alegría por sumarse al cuadro victoriano. A ello se sumó Alexander Callens, quien comparte con el ‘León’ en la ‘bicolor’.

“Te deseo lo mejor, hermanito”, comentó Alexander Callens. Zambrano agradeció el deseo de su compañero de zaga, quien sorprendió con su respuesta. “Ya sabes, espérame para romper bastantes piernas”, expresó el zaguero que actuó en la MLS.

Zambrano y Callens durante los entrenamientos en la Selección Peruana | Fuente: Selección Peruana

¿Zambrano y Callens en Alianza?

Carlos Zambrano fue presentando ante los medios este martes como nuevo integrante del plantel de Alianza Lima. En rueda de prensa, el deportista de 33 años fue consultado respecto al intercambio de mensajes con Alexander Callens y manifestó que también tiene la intención de ser parte del cuadro de La Victoria.

“Nos conocemos hace muchos años, del Callao también. Nos bromeamos mucho de manera interna, sé que a él le gustaría también estar aquí (Alianza Lima). Sería una dupla linda. Hablamos a futuro, esperemos llegue”, señaló Zambrano.

Alexander Callens en la mira de Boca

Alexander Callens, de 30 años, terminó su contrato con el New York City de la MLS y su futuro no está definido. El peruano es uno de los agentes libre más pretendidos en Estados Unidos, pero también aparece en la órbita de conjunto como Boca Juniors.

Con la posibilidad de que Alexander Callens pueda unirse a Boca Juniors, Carlos Zambrano dio su aprobación para que el zaguero peruano sea compañero de Luis Advíncula en el elenco ‘xeneize’.

“Se especula mucho de que podría ir a Boca, me encantaría que haya otro peruano más. Es un lindo equipo Boca. Aún está joven, mejoró demasiado y admiro eso, no solo él, sino todos los centrales de la Selección”, resaltó Zambrano.

Por otra parte, respecto a su participación con la Selección Peruana tras su fichaje por Alianza Lima, Zambrano se mostró seguro de poder seguir en la consideración del entrenador Juan Reynoso.

“Yo voy a seguir manteniendo mi nivel, me conozco. He tenido momentos difíciles en mi carrera como en Ucrania, me tuvieron relegado ahí, pero en su momento el profesor Gareca tuvo confianza en mí y supe responder en el campo con casi un año sin jugar”, puntualizó.





