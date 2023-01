En otro momento de la entrevista, 'Chemo' del Solar confirmó que se encargará de dirigir a la Selección Peruana Sub 20 cuando acabe el Sudamericano 2023. "Dentro de mis funciones voy a ser el encargado de la selección Sub 20, Sub17 y Sub15. Aparte de eso voy a ser el entrenador de la Sub 20 después de este Sudamericano que está pronto por empezar", indicó.