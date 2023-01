Chemo del Solar | Fuente: FPF

José Guillermo 'Chemo' del Solar es el nuevo Jefe de la Unidad Técnica de Menores y conversó con RPP Noticias sobre esta nueva labor en la Federación Peruana de Fútbol y sus proyectos a futuro con el trabajo del fútbol formativo.

"Seré el encargado de la Sub 20, Sub 17 y Sub 20. Además de eso, seré el director técnico de la Sub 20 luego del Sudamericano que está por empezar", indicó Del Solar en Fútbol Como Cancha.

Asimismo, el exfutbolista y entrenador indicó: "En un primer punto, para mejorar fútbol de menores es importante la captación del talento no solo en Lima, sino a nivel nacional e internacional. El segundo punto es desarrollar ese talento".

En tanto a la gestión de la FPF, Del Solar agregó: "Yo conozco a Agustín Lozano hace casi quince años atrás. Me parece que está haciendo una buena labor en la FPF, si se pregunta a jugadores dentro de la Videna, todos te van a hablar de manera positiva".

Llegada a la FPF:

Por último, el ex entr4enador de la Liga 1 mencionó cómo fue su llegada al nuevo puesto de la FPF: "El primero que me llamó para trabajar en la FPF fue Agustín Lozano, luego Jean Marcel Robillard, luego hablé con Juan Reynoso y Juan Carlos Oblitas".