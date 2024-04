Jorge Fossati: "La Copa América parece una utopía para Christian Cueva, pero nunca digas nunca"

No descarta contar con ‘Aladino’. El entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, brindó este lunes conferencia de prensa en la que se refirió al presente de los futbolistas con miras a la Copa América y dio detalles respecto a la recuperación de Christian Cueva, quien entrena en las instalaciones de Videna.

“La situación de Christian no empezó la semana pasada, esto tiene un tiempo en el que desgraciadamente se lesionó en tres cuartas partes de la temporada pasada y terminó en que al final se decidió hacer un tratamiento en una clínica en Barcelona. Inclusive se optó por la no operación, sino recuperarlo con otro tratamiento que era menos invasivo. Ese tratamiento pasó, pero él tiene que seguir con un periodo de recuperación; primero en manos del departamento médico, y también con nuestro departamento físico", dijo el estratega.

¿Christian Cueva llega a la Copa América?

Christian Cueva, que no disputa un partido oficial desde octubre del 2023, trabaja de forma individual en Videna tras no representar a ningún equipo en la actualidad, a pesar de su vínculo con Al Fateh de Arabia Saudita.

Aunque lleva un tiempo considerable sin actividad oficial, Jorge Fossati resaltó su importancia para la Selección Peruana y no lo descartó para la Copa América, la cual comenzará el próximo 20 de junio.

"Christian es un jugador de selección, ha sido un jugador de selección desde hace años y fíjense que abrimos una conferencia y la primera pregunta que me hacen es por Christian; de alguna manera me dicen que no estamos equivocados en tratar de ayudarlo. Está en muy buen camino, reconoce que se equivocó y esa es la gran base para el cambio. La Copa América para él parece una utopía, pero yo digo nunca digas nunca”, manifestó.