Christian Cueva habló sobre las declaraciones del director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, que le recomendó al volante cuidar su vida privada a pocos meses del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

“Juan Carlos Oblitas es una persona que le tengo mucho respeto y mucho cariño. Personalmente lo quiero mucho. Él siempre quiere lo mejor para mí”, declaró Cueva en un evento en Trujillo donde repartió regalos.

“(Oblitas) No lo ha dicho públicamente, sino personalmente. No me sorprende las cosas que pueden salir de Juan Carlos del profesor Ricardo Gareca o de mis propios compañeros”, agregó.

"Se ha hablado mucho con él. Él sabe que si no estabiliza su vida en la parte deportiva, eso lo va a alejar de la selección", declaró Oblitas a RPP Noticias sobre Christian Cueva.

El mediocampista de 28 años se encuentra desde hace unas semanas en el Perú. Se espera que a principios del 2020 viaje a Brasil para incorporarse a los entrenamientos del Santos de Brasil.