Christian Cueva, volante de la Selección Peruana. | Fuente: AFP

El entrenador de la Selección Peruana Sub 23, Nolberto Solano, pidió a los hinchas de la bicolor no ser "ingratos" con Christian Cueva, que actualmente no tiene continuidad en el Santos de Brasil.

"Lo único que deseamos es no ser ingrato con un jugador que nos dio tanta alegría después de tantos años", señaló Solano en conferencia de prensa.

“Ojalá que él tomé la mejor decisión de cara al próximo año porque es un jugador joven para la Selección Peruana y es un jugador que aún nos puede seguir dando alegrías. Le deseamos lo mejor y esperamos verlo muy pronto”, agregó.

Solano también se refirió al posible fichaje de Paolo Guerrero a Boca Juniors. “Sería lindo ver a Paolo Guerrero en Boca Juniors", puntualizó.

Finalmente, Solano dijo que la Sub 23 de Perú señaló que “vamos al Preolímpico a competir, a crear nuestra propia historia".