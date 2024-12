Christian Cueva recordó el abrazo con Ricardo Gareca: "Soy su engreído"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Cueva se encuentra en la busca de un club para disputar la temporada 2025. Tras culminar su contrato con Cienciano del Cusco, el mediocampista nacional de 33 años podría iniciar una nueva etapa lejos de la Ciudad Imperial.

En este contexto, el exjugador de Alianza Lima concedió una entrevista en la que recordó a Ricardo Gareca, que fue su entrenador en la Selección Peruana entre el 2015 y 2022.

Para nadie es un secreto la estrecha relación entre Cueva y el 'Tigre' Gareca, que en varios momentos respaldó al futbolista cuando era cuestionado por su comportamiento dentro y fuera de las canchas.

"Siempre lo he dicho. Ricardo es una persona muy importante en mi carrera. Hace poco conversé con él, muy feliz que siga trabajando. Espero volverlo a ver", señaló respecto a Gareca al que considera "un gran entrenador".

El "engreído" de Ricardo Gareca

Asimismo, dejó en claro del gran cariño que le une con el actual técnico de la Selección de Chile. "Bastante, por todos momentos, dentro y fuera del campo. Soy su engreído", culminó.

Quiere volver a la Selección Peruana

“Ojalá vuelvan todos a la Selección Peruana, necesitamos de todos. Yo mismo me extraño, la verdad. Son momentos que disfruté y fui feliz, por eso espero, y estoy seguro que así será, que quiero defender a mi selección como siempre lo he hecho. Yo estoy preparándome, estoy tranquilo, independientemente de lo que se diga, que estoy cantando, disfrutando de algo que me apasiona, siempre estoy enfocado en lo mío”, culminó Cueva, que fue uno de los mejores jugadores de la ‘Bicolor’ en la clasificación rumbo al Mundial Rusia 2018.