Christian Cueva: "Lo que más amo es jugar en la Selección y defender a mi país"

Christian Cueva es uno de los futbolistas peruanos más importantes de los últimos años. Sin embargo, en los últimos dos años no ha mostrado su mejor nivel. A pesar de ello, el popular Aladino sigue pensando en la Selección Peruana.

En conversación con Exitosa, el exjugador de Alianza Lima indicó que las lesiones y la poca continuidad no le han permitido volver a la Bicolor, pero que siempre está atento para poder ayudar.

"Con la Selección es algo que en este último tiempo no se me ha dado, tuve una lesión el año pasado. Este año no tuve mucha continuidad, no tuve mucho fútbol", indicó en un primer momento.

"Creo que es un tema muy pendiente porque yo quiero ayudar siempre a mi Selección. Lo que más amo es jugar por mi Selección y defender a mi país", complementó.

Luego, habló sobre el sistema de juego del técnico Jorge Fossati, asegurando que los jugadores deben acoplarse a lo que pide el entrenador.

"Los jugadores tienen que estar acoplados a cualquier funcionamiento que pida un entrenador, no todos tienen la misma idea de juego. Son temas que internamente, entre jugador y comando técnico, se hablará para fortalecer", finalizó.

¿Christian Cueva jugará en Cienciano la próxima temporada?

Al ser consultado sobre su futuro, Cueva indicó que sigue conversando con el presidente de Cienciano, Sergio Ludeña, pero no descarta nada.

"La gente del Cusco me recibió muy bien. Seguimos en conversaciones con el presidente de Cienciano, no descarto nada, no cierro las puertas a nadie, busco lo mejor para mí, mientras tanto me mantengo entrenando por mi cuenta", aseguró.

Como se recuerda, el dirigente indicó -hace algunas semanas- que el contrato de 'Aladino' terminó y no le cierre las puertas a una posible renovación

"Dentro del comando técnico estuvieron contento con la forma como se comportó, cumplió con todo lo que se le solicitó, tuvo un buen comportamiento dentro del plantel. El 31 de octubre finalizó su contrato, es jugador libre y más adelante si existe alguna posibilidad la revisaremos e informaremos", puntualizó en entrevista con Ovación.

