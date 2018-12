Christian Cueva, volante de la Selección Peruana. | Fuente: AFP

Christian Cueva (27 años) afirmó que el 2018 no fue su mejor año en la Selección Peruana, aunque dejó en claro que siempre dio lo mejor de sí por el bienestar del combinado nacional.

“No fue el año que esperaba en lo deportivo ni en lo laboral, pero sí en lo personal porque nació mi hijo y eso me hace muy feliz, pero pasaron cosas, entre buenas y bajas; pero de lo que me puedo quedar tranquilo es que siempre que me tocó defender mi Selección y equipo lo di todo”, expresó Cueva que está en Trujillo.

El volante peruano agregó que trabajará para ser convocado por Ricardo Gareca de cara a la Copa América y a las Eliminatorias a Qatar 2022.

“La Selección, sus puertas están abiertas para todos los jugadores y hay algunos compañeros que están teniendo las oportunidades, siempre he dicho que somos un grupo, la selección no es de uno ni de dos. Me queda trabajar para poder estar para lo que se viene en este nuevo año, donde tenemos la Copa América”, sostuvo.

Finalmente, Cueva habló sobre su presente en el Krasnodar de Rusia. “Era un momento que lo venía esperando, llevaba tiempo sin anotar desde que salí de Sao Paulo y luego pasó lo del Mundial, pero es algo que esperaba, se lo dediqué a mi familia, sobre todo a mi hijo que nació este año”.