Un año de muchas palabras. No podemos cerrar el 2018 sin hacer un recuento de las mejores frases que nos dejaron los personajes del fútbol peruano, muchas de ellas imborrables en la memoria de los hinchas.

Ricardo Gareca, Paolo Guerrero, Juan Carlos Oblitas, Claudio Pizarro, Pablo Bengochea, Nicolas Córdova, entre otros, son algunos de los protagonistas en este recuento de las mejores frases del 2018.

Algunas fueron emotivas como la de Paolo Guerrero tras ser habilitado para jugar la Copa del Mundo: "Yo me uno a mi Selección y junto a mis compañeros, me comprometo a dar el mayor de los esfuerzos para darle nuevas y mayores alegrías a mi país. Ya no hay límites. Ya no hay sueños imposibles, porque está demostrado que cuando los peruanos nos unimos, todo es posible".

Revisa otras de las mejores frases que nos dejó este 2018 en la galería que acompaña esta nota.