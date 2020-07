Claudio Pizarro y Christian Ramos fueron compañeros en la Selección Peruana. | Fuente: EFE - FPF

Christian Ramos valoró el desempeño de Claudio Pizarro en la Selección Peruana. Además desmintió que el exgoleador de Bayern Munich y Werder Bremen haya sido "mal líder" en la bicolor.



"Yo tuve de compañero a Claudio Pizarro es un tipazo, es una persona súper honorable, un buen compañero, un buen líder fuera y dentro del campo. Un sector de la prensa decía que era un mal líder, que armaba el equipo y en el vestuario no era así, todo lo contrario", señaló Ramos a Movistar Deportes.

El central de César Vallejo incluso dijo que Pizarro se "mataba" por la Selección Peruana y por ello no comprendía de las duras críticas. "Yo pensaba en que no puede ser que le vaya mal en la selección porque el tipo se mataba, trataba de estar de delantero y después trataba de defender. Pero tenía mucha presión porque le fue muy bien en Alemania y no en la Selección. Me da mucha pena ese tema", agregó en entyrevista a Movistar Deportes.



Ramos dijo que Claudio Pizarro daba el ejemplo en la interna de la bicolor. "Era un tipo que no p*teaba mucho, era más de hablarlo en el campo. Daba el ejemplo si te veía mal se acercaba y te hablaba", finalizó.

Pizarro, que esta semana se retiró del fútbol, no fue convocado por Ricardo Gareca para el Mundial Rusia 2018.