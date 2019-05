Claudio Pizarro seguirá la próxima temporada en Werder Bremen | Fuente: Werder Bremen

"No podemos convocar a quien se autoexcluye de la Selección". Frase contundente de Ricardo Gareca sobre la no convocatoria de Claudio Pizarro a la Selección Peruana con miras a la Copa América.

El 'Tigre' dio a conocer las razones sobre la ausencia del 'Bombardero' en la bicolor. "Nosotros convocamos a los que tienen deseo de estar en la Selección. Con el debido respeto a Claudio, de quien tenemos un concepto muy alto en todo aspecto; pero no podemos convocar a quien se autoexcluye de la Selección".

¿Qué dijo exactamente Claudio Pizarro? Las declaraciones del delantero del Werder Bremen se dieron tras el Mundial de Rusia 2018 y previo al amistoso contra Alemania.

“Si no me llevaron al Mundial, no tendría sentido que me convoquen ahora. Si [Ricardo Gareca] no me llevó al Mundial para qué me llevaría ahora a partidos amistosos. De verdad no tendría sentido”, señaló Claudio Pizarro en una entrevista con NexSport.

Para el técnico de la Selección Nacional esto fue una de las razones para no tomar en cuenta a Claudio Pizarro. "Si un jugador declara que no tiene sentido ser llamado a la selección nacional, no puedo hacer nada. No puedo estar convenciendo a una persona. Eso ya no pasa a ser un problema mío, sino del jugador. Siempre dije que las puertas estaban abiertas para todos, no importa la edad".