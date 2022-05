Sobre ausencia de Carlos Cáceda: "No son resoluciones fáciles (...) Cuando tomamos la decisión de darle continuidad a los tres arqueros convocados, también tenemos que tener motivo para desconvocar a alguno de los muchachos y no lo encontramos (...) Dentro de la resoluciones que me tocó tomar, preferí darle continuidad a lo que habitual venimos haciendo".