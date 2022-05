Paolo Guerrero no fue convocado a la Selección Peruana para disputar el repechaje | Fuente: AFP

El goleador histórico tendrá que esperar. Paolo Guerrero no forma parte de la lista de convocados de la Selección Peruana que anunció este viernes el entrenador Ricardo Gareca, con miras a disputar el 13 de junio el repechaje del Mundial Qatar 2022.

A pesar de mostrarse recuperado de la lesión en la rodilla derecha, que lo mantiene fuera de las canchas desde hace más de siete meses, Ricardo Gareca decidió no citar al delantero de 38 años. El 'Depredador' entrenó en los últimos días en la Videna ante la supervisión del comando técnico de la 'bicolor'.

"El doctor me dio el alta médica para entrenar y me estoy poniendo bien. La rodilla me está respondiendo bien. Lo del ritmo futbolístico es rápido. Cuando uno tiene años jugando, se puede recuperar rápido”, dijo el atacante en la víspera de la convocatoria.

El último partido de Paolo Guerrero se llevó a cabo con la Selección Peruana. Sucedió el pasado 7 de octubre del 2021, en el triunfo de la 'bicolor' ante Chile en Lima por las Eliminatorias. El atacante actuó durante 62 minutos.





Paolo Guerrero quedó fuera del repechaje del Mundial Qatar 2022

Paolo Guerrero no entró en la convocatoria de Perú para el repechaje de Qatar 2022 | Fuente: Selección Peruana

Ricardo Gareca resaltó que la evolución de Paolo Guerrero es notable, pero indicó que no convocarlo para el repechaje del Mundial Qatar 2022 apunta también para favorecer en su recuperación total y puesta a punto en el ámbito futbolístico.

"Lo de Paolo es de público conocimiento que él está tratando de recuperarse y ponerse de la mejor manera. El seguimiento lo tenemos nosotros. No queremos alterar nada que lo pueda perjudicar, en apurar o que los plazos no sean los establecidos para que él pueda estar perfectamente bien", mencionó el técnico de la Selección Peruana en conferencia de prensa.





NUESTROS PODCASTS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que la COVID-19 causó alrededor de 15 millones de muertes en todo el mundo entre el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021. El doctor Elmer Huerta analiza este panorama.