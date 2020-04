Ricardo Gareca y Christian Cueva. | Fuente: EFE

En medio de su cuarentena por el coronavirus, Christian Cueva habló de la Selección Peruana y sobretodo de su buena relación y admiración que tiene por el entrenador Ricardo Gareca, quien lo apoyo en los momentos claves de su carrera.

“El comando técnico llegó en el momento exacto para cada uno de nosotros. No puedo ocultar las cosas, las digo para mi porque es la realidad. Tengo un gran aprecio por todo el cuerpo técnico en la selección, somos como una familia. No sé si siempre me van a convocar o no pero buscaré ponerlos en aprietos”, señaló el jugador de Pachuca desde su confinamiento en México.

“Cuando estaba en mis peores momentos de rebeldía, él estuvo ahí y me preguntaba como estaba y me decía que cuide mucho a familia. Ahí empecé a notar la gran persona que es, se fija mucho en lo humano”, agregó en entrevista con Gol Perú.

Cueva también se refirió a su posible vuelta a la bicolor. “Cuando vuelves a la Selección, empiezas a recordar el inicio de una clasificatoria y empiezas a ilusionarte. Tenía muchas ganas de volver a la Selección y comenzar este nuevo sueño de jugar las clasificatorias y llegar al Mundial”, manifestó.

Finalmente, 'Aladino' recordó el llamado a los peruanos para que sigan las medidas sanitarias en medio del COVID-19. “Hemos hecho un llamado a todos nuestros paisanos para que puedan ayudar. La situación es más complicada de lo que muchos pensaron. Ojalá podamos ayudar a las personas”, concluyó.