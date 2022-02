Cristian Benavente piensa en volver a la Selección Peruana: "Es un objetivo" | Fuente: AFP

Cristian Benavente fue presentado este jueves de manera oficial como nuevo jugador de Alianza Lima. En el estadio Alejandro Villanueva, el mediocampista respondió todo respecto a su llegada al conjunto blanquiazul, al cual pertenecerá por la temporada 2022.

Así, Cristian Benavente no fue ajeno al tema de la Selección Peruana, en la que participó en el ciclo de Ricardo Gareca.

"La Selección es un objetivo siempre, siempre lo tengo en el horizonte. Ahora me centro más en poder disfrutar y sumar minutos, poder ayudar al equipo", dijo el ‘Chaval’ en conferencia de prensa.

La última vez que Cristian Benavente actuó con la Selección Peruana fue en noviembre del 2018, en el partido amistoso en Lima frente a Ecuador. Aquella vez el mediocampista disputó todo el segundo tiempo.

Cristian Benavente no le cierra las puertas a la Selección Peruana

Cristian Benavente constantemente fue considerado por Ricardo Gareca para integrar la Selección Peruana, pero no ingresó a la convocatoria final para jugar el Mundial Rusia 2018.

A pesar de tener casi un año sin disputar partidos oficiales, el ‘Chaval’ indicó que se encuentra apto a nivel físico para competir pronto, con lo que espera tener a futuro otra oportunidad en la ‘bicolor’.

“Físicamente me encuentro muy bien, no he parado de entrenar y cuidarme porque esto es mi profesión y la cuido al máximo. Físicamente me encuentro bien. Siempre está en el horizonte el tema de la Selección, pero mi prioridad es ayudar al equipo. Si eso llega, será como una recompensa", señaló.





