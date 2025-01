Pablo Zegarra comparó a Felipe Chávez con Cristiano Ronaldo por su habilidad en tiros libres

Pablo Zegarra fue entrenador de Felipe Chávez, quien no fue convocado por 'Chemo' del Solar al Sudamericano Sub 20.

Felipe Chávez, que milita en la reserva de Bayern Munich, fue el centro de la noticia al no ser convocado al Sudamericano Sub 20, en Venezuela. El futbolista de 17 años -nacido en Alemania y con raíces peruanas- no figuró en la lista final del entrenador José Guillermo del Solar.

Eso sí, en las últimas horas, el joven mediocampista recibió los elogios de Pablo Zegarra, que fue su entrenador en la ‘Bicolor’, en el Sudamericano Sub 17 del 2023. Incluso, lo comparó con el astro portugués Cristiano Ronaldo, por su habilidad de ejecutar los tiros libres.

"Yo lo pongo al nivel de Cristiano Ronaldo o de 'Ñol' Solano en los tiros libres", indicó Zegarra sobre Chávez, que lleva la '10' en Bayern.

"De 10, te mete 9. Tiene muy buena pegada y luego la idea de un chico, que no tiene mucho recorrido, es que llegue a una selección mayor. En ese transcurso, él tiene que irse acoplando. Si es un jugador totalmente válido con otra formación, hay que buscarle complemento y no sacarlo. Hay que repotenciarlo", agregó a Radio Exitosa.

Chávez entrena para seguir con un rol protagónico en la reserva del equipo muniqués, en el reinicio de la Regionalliga.

¿Por qué Felipe Chávez no fue convocado?

El entrenador de la Sub 20, José del Solar, explicó sus razones de no llamar a Felipe Chávez, para el Sudamericano Sub 20, que se juega en Venezuela.

“Felipe Chávez en estos momentos no es Sub-20, es Sub-18. Tiene la edad de Maxloren Castro. Puede jugar el próximo Sudamericano Sub-20. Cuando hice una evaluación de los partidos amistosos y entrenamientos de los jugadores que venían del extranjero, he considerado que por edad en estos momentos hay futbolistas que están mejor preparados que él para afrontar este Sudamericano”, dijo ‘Chemo’.