Felipe Chávez no jugará el Sudamericano Sub-20: 'Chemo' Del Solar explicó los motivos de su no convocatoria

Queda menos de una semana para el inicio del Sudamericano Sub-20 2025, que se disputará en Venezuela y donde se pondrán en juego cuatro cupos para el Mundial de la categoría. La Selección Peruana buscará su clasificación por primera vez a la Copa del Mundo juvenil.

A pesar de que el entrenador José Guillermo ‘Chemo’ del Solar todavía no dio a conocer oficialmente la lista de convocados para la competición, quien no formará parte de la expedición a Venezuela es el mediocampista Felipe Chávez, quien pertenece a las filas del Bayern Munich.

Del Solar brindó declaraciones a los medios este viernes y señaló que vio a otros futbolistas “mejor preparados” que Chávez para el torneo.

“Felipe Chávez en estos momentos no es Sub-20, es Sub-18. Tiene la edad de Maxloren Castro. Puede jugar el próximo Sudamericano Sub-20. Cuando hice una evaluación de los partidos amistosos y entrenamientos de los jugadores que venían del extranjero, he considerado que por edad en estos momentos hay futbolistas que están mejor preparados que él para afrontar este Sudamericano”, dijo ‘Chemo’ Del Solar.

Felipe Chávez tiene 17 años y se desempeña como mediocampista ofensivo. Ya ha debutado con el Bayern Munich en la UEFA Youth League (la Champions League juvenil) y tras reincorporarse a los trabajos de su equipo en Alemania, fue promovido oficialmente a la reserva del conjunto bávaro, es decir, ser parte de la categoría Sub-23.

“Esto no quiere decir nada de las condiciones que tiene, Felipe Chávez probablemente en el próximo Sudamericano Sub-20 será una de las figuras de Perú, no me queda la menor duda. Pero en estos momentos creo que hay chicos que entrenaron conmigo día a día que, según mi criterio, puedo estar equivocado pero el entrenador soy yo, están mejor que él y por eso no está en la lista final”, añadió Del Solar.

¿Quién es Felipe Chávez?

Nacido en abril del 2007, Felipe Chávez es un futbolista germano-peruano que nació en la ciudad de Augsburgo. Su madre es alemana y su padre tiene nacionalidad peruana, con lo que tiene la opción de representar a la ‘Bicolor’.

En 2019, llegó a la academia juvenil del Bayern Munich y tres años después fue citado a la Sub-15 de Alemania, no obstante, posteriormente eligió representar a Perú en el Sudamericano Sub-17, que se realizó en 2023.

Felipe Chávez jugó algunos amistosos con el actual plantel Sub-20 preparándose para el Sudamericano, como los cotejos en Lima ante Ecuador en los que Perú registró dos empates.