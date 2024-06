¿Dónde escuchar el Perú vs El Salvador en vivo y directo el amistoso FIFA?

Perú vs El Salvador se enfrentan en vivo por el último amistoso internacional de Fecha FIFA con miras a la Copa América 2024. Jorge Fossati busca ultimar detalles de cara al torneo y esta será su prueba final para ello. Conoce dónde escuchar y sintonizar el partido a continuación.

Jorge Fossati no contará para este choque con Bryan Reyna y tampoco con Renato Tapia, quien optó por no viajar con la selección peruana debido a que la FPF no le dio la cobertura médica que exigía ante una posible lesión. Una baja que ha trastocado el plan del ‘Nono’ de cara a la Copa América.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs El Salvador en vivo, por amistoso FIFA?

El partido Perú vs El Salvador se disputará este viernes 14 de junio en el Subaru Park, ubicado en la ciudad de Pensilvania. El amistoso internacional por fecha FIFA iniciará desde las 7:30 p.m. y será el último de preparación para la Copa América 2024.

En Perú, el partido Perú vs El Salvador comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs El Salvador comienza a las 7:30 p.m.

En Colombia, el partido Perú vs El Salvador comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs El Salvador comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs El Salvador comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs El Salvador comienza a las 8:30 p.m.

En Chile, el partido Perú vs El Salvador comienza a las 9:30 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs El Salvador comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs El Salvador comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs El Salvador comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde escuchar el Perú vs El Salvador en directo en todo el país?

Si quieres seguir toda la transmisión del partido Perú vs El Salvador ya sea desde la radio de tu celular o de tu vehículo, podrás hacerlo por medio de RPP Noticias, la radio oficial de los partidos de la selección peruana. Para sintonizarlo en Lima Metropolitana, debes colocar la frecuencia 89.7 MHZ de la FM. Conoce todas las estaciones de RPP a nivel nacional para no perderte el amistoso internacional.

Lima: 89.7 FM y 730 AM

Arequipa: 102.3 FM y 1170 AM

Chiclayo: 96.7 FM y 870 AM

Huancayo: 97.3 FM y 1140 AM

Trujillo: 90.9 FM y 790 AM

Cajamarca: 100.7 FM y 1130 AM

Piura: 103.3 FM / 920 AM

Cusco: 93.3 FM

¿Dónde escuchar el Perú vs. El Salvador en vivo y en directo en web o aplicaciones?

AudioPlayer es una app gratuita del Grupo RPP que permite escuchar radio en vivo y podcasts desde tu celular, por lo que también podrás escuchar la transmisión del Perú vs El Salvador. La app ofrece una alta calidad de sonido.

¿Dónde ver transmisión Perú vs. El Salvador en vivo y en directo?

Es importante remarcar que el partido Perú vs El Salvador será transmitido a todo el territorio nacional por TV en señal abierta en América TV y ATV, mientras que también podrá ser visto vía cable a través de Movistar Deportes. Además, todas las incidencias lo encontrarás directo en directo en la página web de RPP.pe.

Perú vs El Salvador: alineaciones posibles

XI de Perú: Pedro Gallese, Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Jesús Castillo, Piero Quispe, Wilmer Cartagena, Andy Polo, Marcos López, Gianluca Lapadula, Paolo Guerrero. DT: Jorge Fossati.

XI de El Salvador: Mario Gonzáles, Bryan Tamacas, Melvin Cruz, Rudy Clavel, Jorge Cruz, Narciso Orellana, Nelson Flores, Christian Martínez, Darwin Cerén, Jairo Henríquez, Nelson Bonilla. DT: David Dóniga