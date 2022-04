Flores con Mbappé. | Fuente: AFP

Edison Flores contó que esperaba ser contratado por un equipo de Europa luego de su desempeño en el Mundial Rusia 2018. El mediocampista de 27 años de la Selección Peruana señaló disputó los tres partido que la bicolor disputó ante Dinamarca, Frabcia y Australia.

"Todos pensamos que cada uno de los jugadores, después del Mundial, se iba a ir a Europa, a equipos un poco más importantes o mitad de tabla, pero al final nunca llegó absolutamente nada", señaló.

"No es que nosotros no hayamos querido la posibilidad de ir a la Premier League o Liga Española, solamente que no llegó", agregó Flores que en ese entonces jugaba en el Morelia de México.

Flores se convirtió en jugador clave en la Selección Peruana en la recta final de las Eliminatorias Qatar 2022, especialmente en los choques ante Colombia y Ecuador, en los cuales anotó.

Perú en el repechaje

La Selección Peruana espera a su rival en el repechaje que saldrá del vencedor de Australia y Emiratos Árabes Unidos. El duelo para definir si la bicolor accede al Mundial será el 13 de junio en Doha.

Como se recueda, Perú volvió a un Mundial después de 36 años al clasificar a Rusia 2018 vía repechaje al superar a Nueva Zelanda.





