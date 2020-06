Edison Flores y Ana Siucho. | Fuente: Instagram

Ana Siucho, esposa del volante de la Selección Peruana Edison Flores, publicó un romántico mensaje en Instagram para dejar en claro que su mantiene un sólida relación con el popular 'Orejas'.



"Tengamos un bonito amor, uno real, uno que nos haga bien", fue el poema que compartió Ana Suicho en sus historias de Instagram y en el que etiquetó a Edison Flores.

"Como desde un inicio hasta el final", agregó la esposa de Flores, que en las últimas horas habló sobre la relación que tiene con sus seguidores en las redes sociales.

"Hago todo esto sin ningún tipo de intención extra a la de ser más cercano y compartir con mis amigos, hinchas y personas en general. Lo que muestra en la cuenta de Instagran que me cita es una conversación en la que en todo momento me dirijo con respeto hacia la persona que me habla", escribió Flores en sus historias de Instagram.

De otro lado, el jugador del DC United se alista para su vuelta al fútbol luego de varios meses de cuarentena por el nuevo coronavirus.

Con Edison Flores, DC United fue colocado en el Grupo C de la MLS junto a Toronto, New England Revolution y Montreal Impact.