Edison Flores, volante del DC United. | Fuente: EFE

El volante de la Selección Peruana, Edison Flores, hizo esta noticia, aunque esta vez fuera de las canchas. El popular 'Orejas' aclaró que siempre conversa con sus seguidores en Instagram, luego de la aparición de una supuesta conversación con una joven de 20 años.

"Hago todo esto sin ningún tipo de intención extra a la de ser más cercano y compartir con mis amigos, hinchas y personas en general. Lo que muestra en la cuenta de Instagran que me cita es una conversación en la que en todo momento me dirijo con respeto hacia la persona que me habla", escribió Flores en sus historias de Instagram.

"Es difícil entender por qué siempre se busca hacer daño a la gente mostrando información de manera mal intencionada y fuera de contexto. Hasta recibí muchos mensajes agresivos sobre mi sexualidad. ¿Por qué? No lo sé, y tenga claro que yo respeto todos los géneros por igual", agregó el jugador del DC United.

Por otro lado, Edison Flores se mostró optimista del retorno de la Major League Soccer (MLS) en una entrevista con Area Sports Network.



"La iniciativa súper bien. En Orlando va a ser un torneo muy competitivo y van a estar todos los esquipos. Las expectativas son altas para nosotros", manifestó el mediocampista de la bicolor.