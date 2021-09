Paolo Guerrero en acción con Diego Godin en Perú vs Uruguay por Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: AFP | Fotógrafo: DANIEL APUY

Apenas pisó suelo peruano, el lunes por la noche, Paolo Guerrero dejó claro que llegaba en mejores condiciones que en la fecha doble de hace tres meses y no mintió. Al capitán de la Selección Peruana se le vio mejor el jueves ante Uruguay en relación a lo que había mostrado en junio, sin embargo, todavía distante de su versión dorada.

Y empiezo por Paolo Guerrero porque da la sensación de ser el factor determinante para que Ricardo Gareca haya decidido cambiar esquemáticamente lo mostrado en la Copa América. Claro, obligado por las circunstancias, tras la suspensión de Gianluca Lapadula.

El 4-3-3 con dos mediocentros, te quita volumen de llegada, porque resignas un atacante, pero te permiten tener más de un puente de conexión entre la primera y segunda línea de volantes. Esa segunda vía, ausente Peña, no existió. Tampoco hubo movilidad, algo recurrente en el equipo blanquirrojo en los últimos partidos. Todo tiene sentido, si analizamos la apuesta, que no funcionó. Con Guerrero -y sin Lapadula- la pelota iba a ir más al pie que al espacio, por ende, había que ganar en volumen. Flores fue el elegido y Peña el sacrificado. Más allá de las ganas que le pusieron, el momento de Paolo y Edison te marcaban que el riesgo de no funcionamiento era grande y así pasó.

Gareca, basado en lo que vio en las prácticas, no creyó en la adaptación de Guerrero a lo colectivamente mostrado en Brasil. Perú en ataque perdió juego al espacio, distancia y por ende ventaja. No es culpa de Guerrero, tampoco responsabilidad única de Gareca por no encontrar otras soluciones garantizadas. La noticia positiva, es que para el domingo estará apto Gianluca Lapadula y muy probablemente volverá al once junto con Sergio Peña. Paolo deberá seguir trabajando para recuperar ese ritmo y confianza, que él mismo admitió no tener en este momento.

Los números de Paolo Guerrero en el Perú vs Uruguay