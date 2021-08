LaLiga y la FIFA. | Fuente: AFP

LaLiga presentó este viernes una declaración de apelación y medidas cautelares/provisionales ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y una demanda ante los juzgados ordinarios de Suiza contra la decisión de la FIFA de permitir a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) aumentar el plazo de convocatoria de los internacionales de 9 a 11 días, informó el organismo en un comunicado.



"LaLiga presenta esta solicitud ante el TAS en defensa de la integridad de la competición y los derechos de los clubes afectados por la convocatoria de jugadores a las selecciones de CONMEBOL, debido al aumento en dos días del período FIFA en septiembre y octubre de 2021", expresó el organismo.



Además, LaLiga afirma en el escrito que "en otras confederaciones como UEFA o CONCACAF no se amplió en dos días el período a pesar de disputar el mismo número de encuentros de selecciones" y que las propias confederaciones hicieron "el esfuerzo de adaptarse a un plazo de diez días" con el objetivo de no afectar a las ligas nacionales.



En este caso, el permiso de FIFA a Conmebol afecta a la competición doméstica española ya que aquellos jugadores que viajen con su selección no podrían disputar la cuarta jornada del campeonato.

LaLiga recuerda esfuerzo



De la misma manera, LaLiga recordó en el comunicado que "las ligas domésticas ya hicieron el esfuerzo de admitir una nueva ventana FIFA en enero 2022 para recuperar fechas de partidos de selecciones con motivos de la pandemia".



Por su parte, los clubes de fútbol españoles agrupados en LaLiga acordaron -en una reunión el jueves- comunicar a sus jugadores convocados por selecciones Conmebol "la imposibilidad de su desplazamiento con sus respectivas selecciones" e iniciar medidas judiciales contra la ampliación de días de partidos de selecciones.



Javier Tebas, presidente de LaLiga, publicó este viernes un mensaje en sus redes sociales manifestándose sobre el asunto: "Hemos acudido al TAS (esperemos esta vez árbitros independientes de verdad) para defender los derechos de la LaLiga y sus clubs frente a decisiones unilaterales de FIFA. La UEFA y CONCACAF tienen los jugadores 10 días pero CONMEBOL 11, ¿por qué? Así nos están destruyendo".



La FIFA, en cambio, indicó el pasado miércoles, a través de una declaración de su presidente, el suizo Gianni Infantino, que la cesión de jugadores por parte de los clubes a las selecciones es "un asunto de suma urgencia e importancia".



La Selección Peruana podría sufrir las bajas del defensa Luis Abram, que esta temporada llegó al Granada, y del volante Renato Tapia que destaca en el Celta de Vigo.

(Con información de EFE)

Renato Tapia y Luis Abram. | Fuente: AFP

28 jugadores convocados:

Argentina: Montiel, Acuña y Papu Gómez (Sevilla), Correa y De Paul (Atlético), Rulli (Villarreal) y Guido Rodríguez (Betis), Pezzella (Betis) y Foyth (Villarreal).

Brasil: Casemiro, Militao (Real Madrid) y Cunha (Atlético de Madrid)

Chile:Claudio Bravo (Betis), Tomás Alarcón (Cádiz) y Enzo Roco (Elche).

Ecuador: Pervis Estupiñán (Villarreal).

Paraguay: Alderete (Valencia) y Arzamendia (Cádiz).

Perú: Luis Abraham (Granada) y Renato Tapia (Celta).

Uruguay: Araujo (Barcelona), Luis Suárez, Giménez (Atlético), Valverde (Real Madrid), Arambarri (Getafe) y Maxi Gómez (Valencia).

Venezuela: Alexander González (Málaga) y Machís (Granada).





