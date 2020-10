Eliminatorias Sudamericanas. | Fuente: EFE

Las Eliminatorias Sudamericanas continuarán este martes 13 de octubre con cinco vibrantes partidos, entre los cuales destaca el enfrentamiento entre la Selección Peruana ante su similar de Brasil a jugarse en el Estadio Nacional.

La bicolor llega a este partido luego de lograr un importante empate 2-2 ante Paraguay con un doblete de André Carrillo, mientras el 'Scratch' goleó 5-0 a Bolivia con una actuación brillante de Neymar.

Asimismo, Argentina liderado por Lionel Messi buscar su segundo triunfo en las Eliminatorias cuando visite a Bolivia en La Paz a 3.577 metros sobre el nivel del mar.

El resto de partidos lo completan Ecuador vs. Uruguay, Venezuela vs. Paraguay y Chile vs. Colombia, que cerrará la primer fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

A continuación te dejamos la programación de los partidos:

Bolivia vs. Argentina

Hora: 3:00 p.m. (Perú) 5:00 p.m. (Argentina).

Canal: Movistar Deportes

Ecuador vs. Uruguay

Hora: 4:00 p.m. (Perú) 6:00 p.m. (Uruguay).

Canal: GOL Perú

Venezuela vs. Paraguay

Hora: 5:00 p.m. (Perú) 6:00 p.m. (Venezuela).

Canal: Movistar Música

Perú vs. Brasil

Hora: 7:00 pm. (Perú) 9:00 p.m. (Brasil).

Canal: Movistar Deportes

Chile vs. Colombia

Hora: 7:30 p.m. (Perú) 9:30 p.m. (Chile).

Canal: GOL Perú