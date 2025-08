Emily Lima tras dejar la Selección Peruana Femenina y ser presentada en el Levante: "Estoy en una de las mejores ligas del mundo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Emily Lima, exentrenadora de la Selección Peruana Femenina, fue presentada este martes como nueva técnica del equipo femenino el Levante.

En conferencia de prensa, la brasileña dijo que, como jugadora, le hubiera gustado vestir la camiseta del cuadro de Barcelona y espera lograr grandes cosas en el club.



“Como futbolista siempre intenté jugar en el Levante, pero creo que no tenía el nivel. Era un equipazo. Cuando salgo de España como jugadora y me convierto en entrenadora, siempre he tenido el objetivo de regresar a España. El Levante era un equipo que ya conocía, sé el tamaño de este club y la responsabilidad de estar aquí”, indicó.



Lima, que posee doble nacionalidad brasileña y portuguesa, jugó en el São Paulo y Napoles, y también en la liga española en equipos como Puebla de la Calzada, Huelva Estudiantes, Prainsa Zaragoza y L’Estartit. Ya como entrenadora, estuvo en São José Esporte Club de Brasil, Santos, la Selección Femenina de Brasil, Ecuador y Perú.



“Puedo asegurar que trabajo no faltará, con mucho trabajo la probabilidad de tener éxito es mayor. Representar esta camiseta para nosotros es una responsabilidad muy grande. Tenemos que hacer las cosas con mucho cuidado, paso a paso, el Levante no terminó la liga donde debería estar y tenemos que ir paso a paso para poner al Levante donde tiene que estar nuevamente”, aseguró.



✅ OFICIAL | Emily Lima es la nueva entrenadora del #LevanteUDFemenino



Emily, que llega procedente de la Selección Absoluta de Perú, será la encargada de dirigir al equipo esta temporada pic.twitter.com/OhqIgePOUb — Levante UD Femenino (@LUDfemenino) August 4, 2025

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Emily Lima ya empezó su trabajo en Levante Femenino

La entrenadora realizó su primer entrenamiento este lunes y contó que sus primeras sensaciones han sido buenas: “Ayer fue el primer día que pudimos tener contacto y ellas están muy receptivas y abiertas. Como equipo debemos tener esta mentalidad y tiene que ser de hoy hasta el final. La búsqueda de exigencias era alta. Fue un día intenso”, indicó en un inicio.



“Tenemos que trabajar poco a poco, son culturas totalmente diferentes, vengo de la escuela brasileña y puede ser que ‘choquemos’ en algunas cosas por el método de trabajo. El objetivo es ir partido a partido. Tengo un perfil muy competitivo, vamos a buscar lo máximo e ir poco a poco. Los resultados van a venir, naturalmente”, comentó.



Sobre este estilo de juego, explicó que será agresivo y con balón: “Nos gusta tener el balón, es lo que más nos atrae. Pero no tener posesión por tenerla, hay que tener muy claro cómo tener el balón y cuándo recuperar. Debemos tener muy claro los momentos del juego y ser un equipo muy agresivo porque la Liga pide esto”, enfatizó



“La Liga F es la tercera o cuarta mejor liga del mundo, hablamos de alto nivel, competencia y no nos podemos quedar atrás. Quiero un Levante agresivo y fuerte e intentar mantener portería a cero, porque, como siempre digo, siempre puntuamos con portería a cero”, agregó.